На ЗАЭС находится тысяча российских солдат с фугасным оружием, — мэр Энергодара — Finance.ua
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На ЗАЭС находится тысяча российских солдат с фугасным оружием, — мэр Энергодара

Энергетика
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На территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции находится около тысячи российских захватчиков. Кроме того, там работают несколько тысяч сотрудников, нанятых компанией, аффилированной с концерном «Росатом».
«На ЗАЭС около 1000 оккупантов. Включая свое оружие. И поэтому в непосредственной близости от ядерных объектов есть фугасное оружие. Это огромный риск безопасности, который может иметь очень серьезные последствия», — заявил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов в интервью немецкому изданию «Taz».
Он рассказал, что на атомной станции не хватает квалифицированного персонала, хотя туда и наняли несколько тысяч работников.
«Сотрудник АЭС, отказывающийся подписать договор с оператором, — компанией, принадлежащей российскому атомному концерну „Росатом“ — больше не имеет права на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, заключивших контракт с компанией „Росатом“. Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2000 сотрудников. Но это не квалифицированные работники», — добавил мэр Энергодара.
По словам Орлова, все шесть атомных реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки, которая, по его мнению, является «самым опасным способом закрытия реактора».

Ситуация на ЗАЭС

В конце июня эксперты МАГАТЭ сообщали, что возле Запорожской АЭС из-за обстрелов и пожара была разрушена одна из станций радиационного мониторинга. Разрушенный объект расположен примерно в 16 километрах к северо-западу от энергетического объекта.
11 июля Генеральной Ассамблеей ООН была принята резолюция под названием «Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС». Кроме того, был принят ряд резолюций, в которых государства выражали обеспокоенность нестабильной ситуацией на Запорожской АЭС и призвали россию вывести оттуда своих военных.
По материалам:
УНІАН
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