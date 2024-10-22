США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК — Finance.ua

США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК Сегодня 15:45 — Казна и Политика

США готовят отдельные пакеты для украинского ВПК

У Украины существует договоренность с администрацией президента США Джо Байдена о нескольких пакетах помощи для усиления отечественного военно-промышленного комплекса и дальнобойности.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня на встрече с журналистами.

Он вспомнил, что министр обороны США Остин заявил об очередном пакете военной помощи во время визита в Киев 21 октября на 400 млн долларов.

«Также в ближайшие дни еще один пакет должен быть на $800 млн — это первый транш на нашу дальнобойность», — сказал Зеленский.

Затем следует следующий транш, также на дальнобойность, в размере 700−800 млн.

Ранее Зеленский говорил, что каждые 2−3 недели Украина будет получать пакеты помощи от США.

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