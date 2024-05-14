США готовят новый пакет помощи для Украины — Салливан Сегодня 12:18 — Казна и Политика

США готовят новый пакет помощи для Украины — Салливан

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что его страна готовит новый пакет военной помощи для Украины, о котором будет объявлено в ближайшие дни.

Об этом Салливан сообщил в понедельник в Белом доме.

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«В ближайшие дни у нас будет еще один, как мы его называем, пакет помощи по президентским полномочиям (PDA), поскольку стараемся действительно ускорить темпы поставок», — заявил помощник президента США.

По его словам, задержка с помощью Украине в несколько месяцев, возникшая из-за промедления в Конгрессе США, создала «яму» с поставками оружия, и теперь администрация пытается помочь украинцам выбраться из нее как можно скорее.

В ответ на уточнение, означает ли это, что пакеты в Украину будут теперь отправляться еженедельно, Салливан отметил, что этот процесс по крайней мере можно будет охарактеризовать как интенсивный.

Он также сообщил, что администрация США поддерживает постоянный контакт с украинскими сторонами. В частности, по словам Джейка Салливана, сегодня состоялось общение, в котором кроме него приняли участие Ллойд Остин и генерал Чарльза Браун, а также Андрей Ермак, Рустем Умеров и Александр Сырский.

«Мы говорили 90 минут. Это был детальный разговор о ситуации на фронте о возможностях, которые им больше всего нужны», — отметил помощник президента США.

Напомним, 10 мая Министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной безопасностной помощи для удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны на $400 млн. Это объявление стало 57-м траншем оборудования, которое США предоставляют Украине из запасов Пентагона, начиная с августа 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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