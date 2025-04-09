США частично возобновляют гуманитарную помощь некоторым странам, отмененную ранее — Finance.ua
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США частично возобновляют гуманитарную помощь некоторым странам, отмененную ранее

Мир
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США частично возобновляют гуманитарную помощь некоторым странам, отмененную ранее
США частично возобновляют гуманитарную помощь некоторым странам, отмененную ранее
Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о частичном возобновлении ранее отмененных программ внешней помощи, в частности — экстренной продовольственной поддержки в ряде стран. Решение стало реакцией на волну критики внутри правительства, со стороны Конгресса и международных организаций.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской администрации, знакомые с деталями процесса.
По словам собеседников агентства, отмена гуманитарных программ и их дальнейшее обновление в течение нескольких дней свидетельствуют об «импульсивности и хаотичности» процесса реформирования внешней помощи. В частности, ранее принятые сокращения уже успели повлечь за собой «сбои в работе международных гуманитарных миссий».
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Исполняющий обязанности заместителя администратора Агентства США по международному развитию (USAID) Джереми Левин, ранее работавший в Департаменте эффективности правительства, в электронном письме к сотрудникам призвал отменить решение об остановке не менее шести программ.
«Извините за все эти колебания относительно финансирования. Есть много заинтересованных сторон, и мы должны лучше балансировать между этими конкурирующими интересами — это моя ошибка, и я беру на себя ответственность», — написал Левин, которого цитирует Reuters.
По его инициативе было возобновлено финансирование для Всемирной продовольственной программы ООН в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре. Кроме того, обновлены четыре программы для Международной организации по миграции в странах Тихоокеанского региона.
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Однако помощь Афганистану и Йемену США не возобновили. По словам пресс-секретаря Госдепартамента Темми Брюс, есть обеспокоенность, что эти средства могут косвенно поддержать «Талибан» или проиранское движение «Хуситы».
«Было несколько программ в других странах, которые не планировали сокращать, но были ошибочно отменены — сейчас они восстановлены», — добавила Брюс.
Напомним, 7 апреля администрация Трампа внезапно прекратила финансирование продовольственных программ в более чем десятке стран, среди которых Афганистан, Йемен, Сомали и Сирия. Общая сумма сокращений превысила 1,3 миллиарда долларов. По оценкам правозащитников из Stand Up For Aid, только в Сирии было отменено $111 миллионов, а в Сомали — почти $170 миллионов помощи, включая питание для детей и воздушную логистику.
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Во Всемирной продовольственной программе ООН предупредили: «Если это будет реализовано, это может стать смертным приговором для миллионов людей, находящихся на грани голода и голодной смерти».
Сокращение и обновление программ стали частью масштабной реорганизации, которую администрация Трампа проводит с начала своего второго срока. Частью этого плана является интеграция USAID в структуру Госдепартамента, которая вызывает резкую критику в Конгрессе.
Во вторник, 8 апреля, демократы из Сенатского комитета по иностранным делам направили письмо госсекретарю Марко Рубио, назвав эту идею «неконституционной, незаконной, необоснованной, вредной и неэффективной».
По материалам:
Українські Новини
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