Срок продажи подержанного автомобиля в Украине — исследование Сегодня 14:16 — Технологии&Авто

Срок продажи подержанного автомобиля в Украине — исследование

Рынок подержанных автомобилей в Украине продолжает оставаться динамичным и чувствительным к разным факторам, таким как экономические, политические и социальные обстоятельства. Полномасштабное вторжение оказало существенное влияние на этот сегмент автомобильного рынка.

О том, сколько времени в среднем занимает продажа подержанного авто в Украине в 2024 году, свидетельствуют данные исследования Auto.ria.

Сколько времени продается автомобиль на внутреннем рынке Украины

Согласно исследованию, в 2024 году средний срок продажи подержанного автомобиля в Украине составляет 100 дней или больше. Это свидетельствует о том, что процесс продаж существенно замедлился по сравнению с довоенным периодом.

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Продажа бюджетной машины в среднем занимает 76 дней. В то же время дорогие автомобили продаются около 100 дней.

Что влияет на продолжительность продаж автомобиля

Состояние автомобиля. Автомобили в хорошем техническом состоянии с минимальными повреждениями продаются быстрее.

Цена. Завышенная стоимость может оттолкнуть возможных покупателей, увеличив срок реализации.

Марка и модель. Популярные марки и модели обычно продаются быстрее.

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Комплектация. Автомобили с дополнительными опциями и комплектациями могут быть более привлекательными для покупателей.

Сезонность. Активность на рынке подержанных автомобилей может изменяться в зависимости от времени года.

Общественная экономическая ситуация. Экономическая нестабильность, инфляция и уменьшение доходов населения могут негативно влиять на спрос на подержанные автомобили.

Советы для продавцов, как можно скорее продать авто

Для ускорения процесса продажи подержанного автомобиля продавцам рекомендуется тщательно подготовить автомобиль, адекватно оценить его стоимость, сделать качественные фотографии, разместить объявления на разных платформах и предоставить потенциальным покупателям всю необходимую информацию об автомобиле.

Напомним, эксперты Auto. ria назвали ТОП-5 марок и моделей, пользующихся наибольшим спросом среди покупателей.

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