Треть внутренних автобусных маршрутов в Украине не обслуживается — Finance.ua

Треть внутренних автобусных маршрутов в Украине не обслуживается Сегодня 19:26 — Казна и Политика

На сегодняшний день в Украине открыто почти 4000 внутренних автобусных маршрутов, но из них треть не обслуживается.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения ситуация на рынке внутренних перевозок претерпела значительные изменения, поэтому требует актуализации.

«Мы планируем пересмотреть все зарегистрированные внутренние маршруты. Их сегодня почти 4000, из которых треть вообще не обслуживается. Возможно и больше, но мы об этом не знаем», — подчеркнул Деркач.

Он добавил, что Мининфраструктуры планирует дальнейшую цифровизацию рынка, в частности для упрощения процедуры получения разрешений на перевозку и открытие новых маршрутов.

«Пока мы здесь также двигаемся по пути диджитализации — создаем личные кабинеты перевозчиков и инициируем проведение конкурсов на маршруты онлайн, без вмешательства человека. То есть компании смогут выставить на тендер свои автобусы, а система автоматически будет начислять баллы за предложения и определять победителя», — уточнил замминистра.

Діло По материалам:

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