Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет — Finance.ua
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Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет

Казна и Политика
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Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет
Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет, Фото: mil.gov.ua
Средства от реализации золота и серебра из неучтенных плат, которые обнаружили в воинской части в Житомирской области, распределят между госбюджетом и спецфондом Минобороны.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Министерства обороны Украины направит в государственный бюджет средства от реализации драгоценных металлов, которые будут получены путем переработки неучтенных плат, обнаруженных в воинской части в Житомирской области», — говорится в сообщении.
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Ранее Управление совместно с Департаментом аудита Минобороны обнаружило в одной из воинских частей Житомирской области 50 тонн оборудования (блоки от аппаратуры средств автоматизированной связи) с микросхемами, содержащими золото, серебро и металлы платиновой группы.
Оценочная стоимость драгоценных металлов — 65,66 миллиона гривен. Выявленное имущество снова поставлено на учет. В ближайшее время Управление планирует заключить соответствующие контракты на его переработку со специализированными предприятиями.
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«Ожидаем, что работы по контрактам завершат до марта 2024 года. Впрочем, эти сроки могут быть продлены в случае принятия правоохранительными органами решения о присоединении этого имущества как вещественных доказательств в соответствующем уголовном производстве», — отмечают в Минобороны.
Окончательная стоимость драгоценных металлов будет определена на основании заключения аккредитованной лаборатории.
В дальнейшем полученные от реализации металлов средства согласно нормативам, установленным НБУ, будут направлены в государственный бюджет и специальный фонд Минобороны в пропорциях: для золота и платиновых металлов — 80% и 20%, серебра — 50% и 50% соответственно.

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По материалам:
Finance.ua
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