Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет — Finance.ua

Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Средства от реализации золота и серебра из плат, обнаруженных в воинской части Житомирской области, направят в госбюджет, Фото: mil.gov.ua

Средства от реализации золота и серебра из неучтенных плат, которые обнаружили в воинской части в Житомирской области, распределят между госбюджетом и спецфондом Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Управление отчуждения и утилизации избыточного военного имущества Министерства обороны Украины направит в государственный бюджет средства от реализации драгоценных металлов, которые будут получены путем переработки неучтенных плат, обнаруженных в воинской части в Житомирской области», — говорится в сообщении.

Читайте также Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн

Ранее Управление совместно с Департаментом аудита Минобороны обнаружило в одной из воинских частей Житомирской области 50 тонн оборудования (блоки от аппаратуры средств автоматизированной связи) с микросхемами, содержащими золото, серебро и металлы платиновой группы.

Оценочная стоимость драгоценных металлов — 65,66 миллиона гривен. Выявленное имущество снова поставлено на учет. В ближайшее время Управление планирует заключить соответствующие контракты на его переработку со специализированными предприятиями.

«Ожидаем, что работы по контрактам завершат до марта 2024 года. Впрочем, эти сроки могут быть продлены в случае принятия правоохранительными органами решения о присоединении этого имущества как вещественных доказательств в соответствующем уголовном производстве», — отмечают в Минобороны.

Окончательная стоимость драгоценных металлов будет определена на основании заключения аккредитованной лаборатории.

В дальнейшем полученные от реализации металлов средства согласно нормативам, установленным НБУ, будут направлены в государственный бюджет и специальный фонд Минобороны в пропорциях: для золота и платиновых металлов — 80% и 20%, серебра — 50% и 50% соответственно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.