В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото) — Finance.ua

В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото) Сегодня 18:13 — Криминал

В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото)

Мазовецкое национальное налоговое управление (KAS) предотвратило контрабанду бриллиантов, изумрудов и рубинов.

Сотрудники Госаудитслужбы направили пассажира на проверку. Гражданка Украины утверждала, что была в Дубае, чтобы получить важные документы. В ее багаже ​​обнаружили драгоценные камни. Они были спрятаны в носке и коробках от косметических аксессуаров.

Об этом пишет gov.pl.

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Большинство контрабандных камней — бриллианты. Также инспекторы обнаружили сертификаты на бриллианты и другие камни — рубины и изумруды.

Вес всех камней свыше 138 карат.

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Как говорится в сообщении, стоимость изъятых драгоценных камней оценивается более чем в 950 тыс. злотых. Если бы камни были выставлены на продажу, убытки государственного бюджета составили бы более 200 тыс. злотых.

Делом занимается Мазовецкое таможенно-налоговое управление в Варшаве.

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