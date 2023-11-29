В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото) — Finance.ua
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В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото)

Криминал
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В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото)
В Польше задержали украинку с бриллиантами в носке на 8,7 млн ​​грн (фото)
Мазовецкое национальное налоговое управление (KAS) предотвратило контрабанду бриллиантов, изумрудов и рубинов.
Сотрудники Госаудитслужбы направили пассажира на проверку. Гражданка Украины утверждала, что была в Дубае, чтобы получить важные документы. В ее багаже ​​обнаружили драгоценные камни. Они были спрятаны в носке и коробках от косметических аксессуаров.
Об этом пишет gov.pl.
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Большинство контрабандных камней — бриллианты. Также инспекторы обнаружили сертификаты на бриллианты и другие камни — рубины и изумруды.
Вес всех камней свыше 138 карат.
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Как говорится в сообщении, стоимость изъятых драгоценных камней оценивается более чем в 950 тыс. злотых. Если бы камни были выставлены на продажу, убытки государственного бюджета составили бы более 200 тыс. злотых.
Делом занимается Мазовецкое таможенно-налоговое управление в Варшаве.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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