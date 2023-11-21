В Украине зафиксировали первую взятку в крипте: ее предлагал нардеп из антикоррупционного комитета — Finance.ua
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В Украине зафиксировали первую взятку в крипте: ее предлагал нардеп из антикоррупционного комитета

Криминал
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В Украине зафиксировали первую взятку в крипте: ее предлагал нардеп из антикоррупционного комитета
В Украине зафиксировали первую взятку в крипте: ее предлагал нардеп из антикоррупционного комитета, Фото: НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении ряда преступлений, связанных с восстановлением Украины.
В своем Telegram-канале НАБУ сообщило о разоблачении народного депутата на «попытке подкупа чиновника биткойнами».
«История № 1. Народный депутат Украины, член комитета по вопросам антикоррупционной политики предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры неправомерную выгоду в криптовалюте Bitcoin, в эквиваленте 50 тыс. долл. США», — говорится в сообщении.
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В обмен на деньги нардеп просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.
После выделения средств из фонда на криптокошелек обличителя-топ-чиновника поступил первый транш неправомерной выгоды в эквиваленте 10 тыс. дол. США.
«Это первая в истории антикоррупционных органов неправомерная выгода в криптовалюте, которую удалось задокументировать», — добавили в НАБУ.
История № 2. НАБУ и САП совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Украины — Министром развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, а также председателем Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины разоблачили действующего народного депутата, по совместительству владельца крупного строительного и аграрного бизнесов, на предложении неправомерной выгоды", — рассказывают в НАБУ.
В августе 2023 года он обратился к топ-чиновнику Министерства восстановления с просьбой предоставить его компании подряды по восстановлению инфраструктурных объектов на 1 миллиард гривен. За это пообещал «вознаграждение» в размере 3−5% от стоимости каждого подряда. Для согласования дальнейших договоренностей нардеп также привлек директора компании.
После поступления 50 млн грн за подряд по восстановлению разрушенного моста в одном из регионов Украины народный избранник через доверенное лицо предоставил обличителю-топ-чиновнику Государственного агентства восстановления обещанный процент в сумме 150 тыс. долл. США. Передача неправомерной выгоды состоялась на паркинге одного из столичных супермаркетов, а деньги находились в китайской шкатулке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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