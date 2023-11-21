В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС — Finance.ua
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В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС

Криптовалюта
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В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС
В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС
Правоохранители Харьковской области раскрыли международную преступную схему. В рамках операции полиция задержала 45-летнего мужчину, а также изъяла у него криптокошелек с €800 000 (более 30 млн гривен).
Об этом сообщает Киберполиция.
«Члены транснациональной группировки похищали конфиденциальные банковские данные иностранцев с более 300 популярных торговых интернет-площадок. Нанесенный ущерб составляет почти 800 тысяч евро. Полицейские провели обыск у владельца одного из криптокошельков, которые использовались для легализации средств», — сообщили в пресс-службе.
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Оперативники киберполиции Харьковщины совместно со следователями следственного управления ГУНП области установили местонахождение 45-летнего владельца криптокошелька, который, по информации правоохранителей Французской Республики, использовался для легализации доходов, полученных членами группировки.
Во исполнение международного запроса полицейские при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора провели обыск у жителя областного центра. Изъяты компьютерная техника и мобильный телефон.
Расследование дела продолжается.
По материалам:
Finance.ua
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