В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС — Finance.ua

В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС Сегодня 04:19 — Криптовалюта

В Харькове полиция изъяла криптокошелек с €800 000 по делу о краже данных граждан ЕС

Правоохранители Харьковской области раскрыли международную преступную схему. В рамках операции полиция задержала 45-летнего мужчину, а также изъяла у него криптокошелек с €800 000 (более 30 млн гривен).

Об этом сообщает Киберполиция.

«Члены транснациональной группировки похищали конфиденциальные банковские данные иностранцев с более 300 популярных торговых интернет-площадок. Нанесенный ущерб составляет почти 800 тысяч евро. Полицейские провели обыск у владельца одного из криптокошельков, которые использовались для легализации средств», — сообщили в пресс-службе.

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Злоумышленники с использованием специального программного кода похищали платежные данные граждан ЕС с более чем 300 коммерческих площадок.

Оперативники киберполиции Харьковщины совместно со следователями следственного управления ГУНП области установили местонахождение 45-летнего владельца криптокошелька, который, по информации правоохранителей Французской Республики, использовался для легализации доходов, полученных членами группировки.

Во исполнение международного запроса полицейские при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора провели обыск у жителя областного центра. Изъяты компьютерная техника и мобильный телефон.

Расследование дела продолжается.

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