Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами

Казна и Политика
11
Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами
Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами
Кабинет министров одобрил проект закона о налогообложении доходов военнопленных россиян.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, ссылаясь на соответствующий законопроект, одобренный правительством 9 мая.

Что предполагает законопроект

Военнопленные должны платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.
Согласно законопроекту, военнопленные будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительным протоколом к ​​Женевским конвенциям (1977).
Налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.
Большие возможности приходят не в покой, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Оффлайн/Онлайн
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Присоединиться к будущему
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems