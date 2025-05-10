Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами — Finance.ua

Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами Сегодня 16:46 — Казна и Политика

Доходы военнопленных россиян в Украине планируют обложить налогами

Кабинет министров одобрил проект закона о налогообложении доходов военнопленных россиян.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, ссылаясь на соответствующий законопроект, одобренный правительством 9 мая.

Что предполагает законопроект

Военнопленные должны платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.

Согласно законопроекту, военнопленные будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительным протоколом к ​​Женевским конвенциям (1977).

Налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.

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Економічна Правда По материалам:

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