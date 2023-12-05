Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн — Finance.ua

Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн
Служба безопасности предотвратила продажу в россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование со склада компании-производителя. Затем злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для «хранения» и последующего сбыта.
Установлено, что коммерсант долго прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания. А потом, чтобы их реализовать, — разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.
По информации СБУ, опубликованной «рекламой» заинтересовались представители военно-промышленного комплекса рф, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.
В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъяты:
- 10 авианасосов;
- 2 стартер-генератора;
- 1 тысяча дополнительных комплектующих.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
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