Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн — Finance.ua

Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн Сегодня 11:30 — Криминал

Дельцы из Днепра хотели продать россиянам запчасти к боевым самолетам на сумму свыше 10 млн грн, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности предотвратила продажу в россию партии авиационных комплектующих, которые были похищены на одном из украинских предприятий. Речь идет о стартер-генераторах и авианасосах с запчастями к многоцелевым истребителям МиГ-29 на сумму более 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, к сделке причастен днепропетровский уголовник, который в 2019 году украл соответствующее оборудование со склада компании-производителя. Затем злоумышленник передал военную продукцию знакомому предпринимателю для «хранения» и последующего сбыта.

Установлено, что коммерсант долго прятал авиакомплектующие на территории собственной станции техобслуживания. А потом, чтобы их реализовать, — разместил соответствующее объявление на специализированном сайте.

По информации СБУ, опубликованной «рекламой» заинтересовались представители военно-промышленного комплекса рф, которые подыскивали такие запчасти для боевых самолетов страны-агрессора.

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Сотрудники Службы безопасности задокументировали факты преступной деятельности и заблокировали продажу военного оборудования оккупантам.

В ходе обысков на СТО предпринимателя-фигуранта изъяты:

10 авианасосов;

2 стартер-генератора;

1 тысяча дополнительных комплектующих.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенные организованной группой в особо крупном размере), ведется расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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