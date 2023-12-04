Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн — Finance.ua
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Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн

Криминал
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Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн
Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн
Украинцы начали получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн.
Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как работает схема

Мошенники предлагают якобы хорошо оплачиваемую работу за лайки и отзывы. Злоумышленники сначала выплатят небольшую сумму, но потом постараются выманить гораздо больше.
«Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т. д.), вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-то дорогое и пропадут. Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“», — объясняет Гороховский.
Фото: Telegram/OGoMono
Фото: Telegram/OGoMono
Фото: Telegram/OGoMono
Фото: Telegram/OGoMono

Сколько человек уже пострадали

Жертвы мошенников, поняв, что обманули, пытаются вернуть утраченные средства.
В поддержку банка по итогам ноября обратилось почти 3000 клиентов, потерявших 65 миллионов гривен.
«И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто», — добавил Гороховский.
Напомним, мошенники от имени украинской ІТ-компании Netpeak Group посылают в WhatsApp фейковые предложения о работе. Мошенники предлагают зарабатывать до 3000 грн, лайкая видео в TikTok. Netpeak Group отмечают, что не работают методом рассылок сообщений в WhatsApp и не используют этот мессенджер для коммуникации, а все вакансии размещены на официальном сайте компании.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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