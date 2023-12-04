Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн — Finance.ua

Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн Сегодня 11:14 — Криминал

Гороховский рассказал о новой мошеннической схеме: клиенты monobank уже потеряли 65 млн грн

Украинцы начали получать сообщения от мошенников, в которых им предлагают легкую и прибыльную работу онлайн.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

Как работает схема

Мошенники предлагают якобы хорошо оплачиваемую работу за лайки и отзывы. Злоумышленники сначала выплатят небольшую сумму, но потом постараются выманить гораздо больше.

«Вам будут давать какие-то тупые задания (лайкать приложения, писать отзывы, комментарии и т. д. ), вы получите немного денег (совсем немного), чтобы вы подумали, что все честно. Дадут немного и в конце попросят за свои деньги купить что-то дорогое и пропадут. Эта схема у нас (в обращениях в поддержку) закодирована „заработок в интернете“», — объясняет Гороховский.

Фото: Telegram/OGoMono

Фото: Telegram/OGoMono

Сколько человек уже пострадали

Жертвы мошенников, поняв, что обманули, пытаются вернуть утраченные средства.

В поддержку банка по итогам ноября обратилось почти 3000 клиентов, потерявших 65 миллионов гривен.

«И это только у нас, хотя нам удается выявлять и предотвращать более 70% таких попыток, но это непросто», — добавил Гороховский.

Напомним, мошенники от имени украинской ІТ-компании Netpeak Group посылают в WhatsApp фейковые предложения о работе. Мошенники предлагают зарабатывать до 3000 грн, лайкая видео в TikTok. Netpeak Group отмечают, что не работают методом рассылок сообщений в WhatsApp и не используют этот мессенджер для коммуникации, а все вакансии размещены на официальном сайте компании.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.