Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве — Finance.ua
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Растратили 4,3 млн гривен на реконструкции лифтов в Киеве

Казна и Политика
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Пятеро человек, в том числе два руководителя коммунальных предприятий Киева и трое предпринимателей, подозреваются в хищении 4,3 млн грн, выделенных на ремонт лифтов. В случае доказательства вины им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Столичные правоохранители сообщили о подозрении двум руководителям коммунального предприятия и трем частным предпринимателям по факту растраты 4,3 млн гривен при реконструкции лифтов домах Киева.
Два руководителя коммунального предприятия и три частных предпринимателя сговорились между собой о растрате государственных средств, предназначенных на капитальное строительство и реконструкцию лифтов в жилых домах города Киева.
С 2021 года по 2023 год подозреваемые закупили из Турции комплекты пассажирских лифтов на 9 этажей стоимостью 10 тысяч долларов, что значительно меньше стоимости поставленного лифтового оборудования в рамках выполнения договоров реконструкции, сообщили в полиции.
Общая стоимость нанесенного ущерба составляет более 4,3 миллиона гривен.
Следователи сообщили пяти фигурантам дела о подозрении по факту растраты имущества, если оно совершено в особо крупных размерах или организованной группой лиц.
«Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества», — резюмировали правоохранители.
По материалам:
УНН
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