Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль — Finance.ua

Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль Сегодня 19:04 — Казна и Политика

Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль

Банки задекларировали 62,4 млрд грн налога на прибыль за IV квартал 2024 года, уплата которых приходилась на 2025 год.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Из этой суммы около 50 млрд грн — это результат повышения ставки налога с 25% до 50%, а также запрета учитывать убытки прошлых лет при расчете.

По итогам 2024 года уровень уплаты налога на прибыль у банков вырос до 18,4% — это на 1 п.п. больше, чем в 2023 году.

В 1 квартале 2025 года банки обеспечили 43,2% всех поступлений налога на прибыль в сводный бюджет.

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«Повысить ставку „задним числом“ — решение неоднозначное и вызывает много дискуссий. В то же время, поступления в размере 50 млрд грн, которые уже работают на оборону», — отметил Гетманцев.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что в рамках текущего созыва парламента дополнительное повышение налогов не предусмотрено.

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