Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль

Казна и Политика
1
Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль
Банки обеспечили рекордные налоговые поступления благодаря повышению ставки налога на прибыль
Банки задекларировали 62,4 млрд грн налога на прибыль за IV квартал 2024 года, уплата которых приходилась на 2025 год.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Читайте также
Из этой суммы около 50 млрд грн — это результат повышения ставки налога с 25% до 50%, а также запрета учитывать убытки прошлых лет при расчете.
По итогам 2024 года уровень уплаты налога на прибыль у банков вырос до 18,4% — это на 1 п.п. больше, чем в 2023 году.
В 1 квартале 2025 года банки обеспечили 43,2% всех поступлений налога на прибыль в сводный бюджет.
Читайте также
«Повысить ставку „задним числом“ — решение неоднозначное и вызывает много дискуссий. В то же время, поступления в размере 50 млрд грн, которые уже работают на оборону», — отметил Гетманцев.
Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в рамках текущего созыва парламента дополнительное повышение налогов не предусмотрено.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможность в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
👉 Регистрируйся сейчас
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems