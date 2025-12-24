Средства на восстановление будут направлены только на подконтрольные Украине территории — Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что все средства, полученные от международных партнеров на послевоенное обновление Украины, будут направлены исключительно на территории, находящиеся под контролем Украины.
Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает Укринформ.
По словам главы государства, у Украины будет возможность самостоятельно определять приоритеты распределения своей доли финансирования. Он подчеркнул, что в базовом документе отдельно зафиксировано, что речь идет именно о подконтрольных Украине территориях.
Разница с предыдущими проектами
Зеленский отметил, что в предыдущих драфтах мирного соглашения, ранее состоявших из 28 пунктов, подход к этому вопросу был другим. Нынешняя версия документа содержит 20 пунктов и предусматривает более четкую формулировку относительно территорий, на которых будет осуществляться восстановление.
«У Украины будет возможность определить приоритеты распределения своей доли средств (полученных от международных партнеров. — Ред.) на территории, находящихся под контролем Украины. И это очень важный момент, на который мы потратили большую часть времени — чтобы было указано, что речь идет о территориях, которые под контролем Украины. То есть, мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами», — рассказал Зеленский.
Пакет глобального развития для Украины
Президент уточнил, что в 8 пункте документа, согласованного с американской стороной, речь идет о создании прочного пакета глобального развития для Украины. Его параметры должны быть определены в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании.
Это соглашение будет предусматривать создание фонда развития Украины, который будет инвестировать в быстрорастущие отрасли. Среди них технологии, центры обработки данных и область искусственного интеллекта.
Предполагается также, что Соединенные Штаты и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, развитие модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины, которая включает ее трубопроводы и хранилища.
Кроме того, будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Владимир Зеленский раскрыл детали 20 пунктов проекта базового документа между Украиной, США, россией и Европой об окончании войны. «Сейчас я готов проговорить драфт 20-пунктного документа, и это документ, который называется framework, базовый документ об окончании войны, политический документ между нами, Америкой, Европой и русскими», — рассказал Зеленский.
Документ содержит долгосрочное видение развития государства до 2040 года.
