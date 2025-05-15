Средняя продолжительность рабочей недели в ЕС сократилась: где работают больше всего — Finance.ua

Средняя продолжительность рабочей недели в ЕС сократилась: где работают больше всего Сегодня 21:03 — Личные финансы

Средняя продолжительность рабочей недели в ЕС сократилась: где работают больше всего

В 2024 году средняя фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте 20−64 лет в странах ЕС составила 36 часов. Для сравнения, в 2014 году этот показатель был 37 часов.

Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства ЕС.

Самая длинная рабочая неделя в 2024 году зафиксирована в:

Греции — 39,8 ч;

Болгарии — 39,0 час;

Польше — 38,9 час;

Румынии — 38,8 часа.

Самая короткая рабочая неделя наблюдалась в:

Нидерландах — 32,1 час;

Дании, Германии и Австрии — по 33,9 часа.

Инфографика: Евростат

Также продолжительность рабочего времени существенно зависит от вида деятельности.

Самая длинная рабочая неделя по сферам в 2024 году:

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — 41,2 часа;

Добывающая промышленность — 38,8 ч;

Строительство — 38,7 часа.

Самую короткую рабочую неделю имели работники в сферах:

Домашние хозяйства как работодатели — 26,7 часа,

Образование — 31,9 часа,

Искусство, развлечения и отдых — 32,9 часа.

Инфографика: Евростат

Напомним, по данным Евростата, в 2023 году 22,4% занятых в ЕС обычно работали по выходным. Среди стран ЕС наибольшая доля работавших в выходные дни была в Греции (32,3%), далее следуют Италия (30,9%) и Кипр (26,4%). Между тем, самые низкие показатели зафиксированы в Литве (3,0%), Польше (4,5%) и Венгрии (6,6%).

Среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%). Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).

В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников.

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