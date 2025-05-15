Средняя продолжительность рабочей недели в ЕС сократилась: где работают больше всего — Finance.ua

Средняя продолжительность рабочей недели в ЕС сократилась: где работают больше всего
В 2024 году средняя фактическая продолжительность рабочей недели для работников в возрасте 20−64 лет в странах ЕС составила 36 часов. Для сравнения, в 2014 году этот показатель был 37 часов.
Об этом свидетельствуют данные статистического ведомства ЕС.
Самая длинная рабочая неделя в 2024 году зафиксирована в:
- Греции — 39,8 ч;
- Болгарии — 39,0 час;
- Польше — 38,9 час;
- Румынии — 38,8 часа.
Самая короткая рабочая неделя наблюдалась в:
- Нидерландах — 32,1 час;
- Дании, Германии и Австрии — по 33,9 часа.
Также продолжительность рабочего времени существенно зависит от вида деятельности.
Самая длинная рабочая неделя по сферам в 2024 году:
- Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство — 41,2 часа;
- Добывающая промышленность — 38,8 ч;
- Строительство — 38,7 часа.
Самую короткую рабочую неделю имели работники в сферах:
- Домашние хозяйства как работодатели — 26,7 часа,
- Образование — 31,9 часа,
- Искусство, развлечения и отдых — 32,9 часа.
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Напомним, по данным Евростата, в 2023 году 22,4% занятых в ЕС обычно работали по выходным. Среди стран ЕС наибольшая доля работавших в выходные дни была в Греции (32,3%), далее следуют Италия (30,9%) и Кипр (26,4%). Между тем, самые низкие показатели зафиксированы в Литве (3,0%), Польше (4,5%) и Венгрии (6,6%).
Среди стран ЕС самый высокий уровень занятости зафиксирован в Нидерландах (83,5%), Мальте (83,0%) и Чехии (82,3%). Самые низкие показатели зафиксированы в Италии (67,1%), Греции (69,3%) и Румынии (69,5%).
В 2026 году в Польше стартует оплачиваемый пилотный проект для компаний и учреждений. Главное условие — гарантия неизменной зарплаты для работников.
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