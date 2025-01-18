Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика) — Finance.ua
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Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика)

Недвижимость
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Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика)
Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика)
Как сообщают аналитики ЛУН, средняя цена за квадратный метр в однокомнатной квартире на первичном рынке в Киеве составляет 53 000 грн в Ужгороде — 46 20 грн. Однако самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн/кв.м.
Об этом говорится в инфографике ЛУН.
Среди самых дорогих регионов по стоимости метров в новостройках также: Черновцы — 41 900 грн, Ровно — 39 700 грн, и Луцк — 36 800 грн.
Самая высокая цена остается во Львове — это более 55 700 грн за квадратный метр.
Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика)
Средние цены на жилье в Украине на первичке за м. кв. (инфографика)
Раньше мы писали, за сколько лет можно купить квартиру в разных городах Украины. Так, больше всего времени украинцам сейчас нужно будет экономить на покупку квартиры во Львове — это более 13,8 года. Чуть меньше в Ужгороде — это займет 12,9 года.
В столице, в среднем, квартиру на вторичке можно приобрести за 13,5 года (за последнее время +4%). А вот в Житомире, Ровно и Черкассах соответственно за 10,5, 10,3 и 10,1 года.
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Напомним, эксперты сообщили, какую недвижимость выгоднее покупать.
«Всегда было выгоднее покупать квартиру на первичном рынке и делать собственный ремонт. Многие делали даже бизнес на этом. Квартиры с ремонтом стоили дороже, чем обходился ремонт. Тогда цена на них была на 1000 долларов дороже на 1 кв. м, чем в новостройке. Это почти вдвое дороже квартиры на первичном рынке. Средняя стоимость ремонта с меблировкой обходится в 400−500 долларов за 1 кв. м», — говорит эксперт по недвижимости Елена Бондарук.
По ее словам, сейчас, учитывая войну, экономические показатели, многие собственники снижают стоимость объектов, чтобы быть конкурентными и продать жилье. Поэтому сейчас на вторичном рынке можно найти квартиру по более выгодной цене, чем на первичном.
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Справка Finance.ua:

  • Каждый пятый украинский застройщик присоединился к программе доступного жилья «єОселя», что способствовало росту строительства на 23,8% за 9 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
  • Строительство в Украине за 9 месяцев 2024 г. увеличилось на 23,8%. В то же время налоговые поступления от застройщиков в первом полугодии прошлого года выросли в 2.2 раза по сравнению с первым полугодием 2023 года.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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