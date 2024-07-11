Среди украинцев значительно вырос спрос на гибридные автомобили: лидеры рынка — Finance.ua

Среди украинцев значительно вырос спрос на гибридные автомобили: лидеры рынка Сегодня 19:00 — Личные финансы

Среди украинцев значительно вырос спрос на гибридные автомобили: лидеры рынка

В июне автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом.

Лидеры рынка гибридов

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (352 ед.)

Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.)

Третий по популярности — Toyota Camry (74 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (78 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).

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Напомним, по данным Укравтопрома, в июне впервые в 2024 году спрос на новые авто продемонстрировал негативную динамику в годовом исчислении. За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано около 5200 новых легковых авто, что на 8% меньше, чем в прошлом году.

В прошлом месяце крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области. За месяц киевляне приобрели 1948 новых авто, что на 10% больше, чем в прошлом году. Жители Днепропетровщины купили 496 ед. (плюс 11%).

В мае украинский рынок подержанных легковушек достиг рекордного показателя за последние 10 лет. В частности, этого удалось добиться благодаря упрощенным процедурам переоформления и влиянию нового законодательства о мобилизации.

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