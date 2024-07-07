Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус» — Finance.ua

Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус» Сьогодні 21:15 — Технології&Авто

Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус», freepik.com

У червні вперше у 2024-му році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 5200 нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.

Порівняно із травнем споживча активність на авторинку у червні зменшилась на 7%. У цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.

Загалом з початку року в Україні було зареєстровано понад 32 800 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року

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Найбільша кількість реєстрацій у червні припала на легкові автомобілі марки Toyota — 853 авто.

Вперше друге місце за популярністю зайняла BMW — 545 машин. Третій результат у Renault — 487 авто.

Також в ТОП-5 червня потрапили Skoda (278) та Volkswagen (269).

Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster (447 реєстрацій).

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