Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус» — Finance.ua
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Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус»

Технології&Авто
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Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус»
Український ринок нових авто у червні пішов у «мінус», freepik.com
У червні вперше у 2024-му році попит на нові авто продемонстрував негативну динаміку у річному обчисленні.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
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Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано близько 5200 нових легкових авто, що на 8% менше ніж торік.
Порівняно із травнем споживча активність на авторинку у червні зменшилась на 7%. У цьому році менше автомобілів купували тільки у січні.
Загалом з початку року в Україні було зареєстровано понад 32 800 нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року
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Найбільша кількість реєстрацій у червні припала на легкові автомобілі марки Toyota — 853 авто.
Вперше друге місце за популярністю зайняла BMW — 545 машин. Третій результат у Renault — 487 авто.
Також в ТОП-5 червня потрапили Skoda (278) та Volkswagen (269).
Бестселером місяця на українському ринку нових легковиків став кросовер Renault Duster (447 реєстрацій).
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За матеріалами:
Finance.ua
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