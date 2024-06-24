Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей

Технології&Авто
28
Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей
Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей
Аналітики порталу auto. ria підбили підсумки травня: втративши за місяць майже 10% попиту (1270 угод купівлі-продажу — на 125 менше, ніж у квітні), дизельні авто небезпечно близько підпустили до своєї другої позиції на українському ринку (першими залишаються нові бензинові авто) техніку, яка на додачу до викопного пального може підживлюватись ще й електроенергією (1217 бензоелектричних і дизель-електричних авто за місяць).

Читайте також: Як купити авто зі США

«Втім, навіть у межах „гібридного“ сегмента відкорковувати шампанське довелося небагатьом: переважну більшість „виграшу“, який у порівнянні з квітнем склав для сегмента три додаткових сотні продажів, отримала Toyota, продавши 584 нових гібридних авто — на на 188 більше, ніж попереднього місяця», — йдеться в огляды.
У той самий час найближчі переслідувачі — Mercedes-Benz і Nissan, хоч і «вийшли у плюс», зупинились на позначці у 140 гібридів. А це учетверо менше за досягнення «Тойоти», — навіть якщо не зараховувати до активу останньої ще й 58 гібридних авто марки Lexus.

Найпопулярніші гібридні моделі України

за підсумками продажу нових авто у травні (проти квітня)
  1. Toyota RAV4: 385 нових авто (+173);
  2. Nissan X-Trail: 81 нових авто (-2);
  3. Toyota Yaris Cross: 65 нових авто (+11);
  4. Mercedes-Benz GLE: 62 нових авто (+5);
  5. Toyota Camry: 61 нових авто (+28);
  6. Nissan Qashqai: 59 нових авто (+11);
  7. Land Rover Range Rover: 42 нових авто (+16);
  8. Mercedes-Benz GLS: 33 нових авто (+21);
  9. BMW X5: 30 нових авто (+22);
  10. Toyota C-HR: 28 нових авто (+5);
  11. Lexus NX: 22 нових авто (-1);
    Volvo XC90: 22 нових авто (-1);
  12. Lexus RX: 18 нових авто (-5);
    Toyota Corolla Cross: 18 нових авто (-3);
  13. Audi Q8: 17 нових авто (+14);
    Mercedes-Benz GLC: 17 нових авто (+4);
  14. Toyota Highlander: 16 нових авто (-10);
  15. BMW 5 серії: 15 нових авто (+6).
До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Обрати поліс ОСЦПВ 🚗

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.