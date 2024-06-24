Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей — Finance.ua

Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей Сьогодні 19:03 — Технології&Авто

Попит на нові гібридні авто в Україні зріс: ТОП-15 моделей

Аналітики порталу auto. ria підбили підсумки травня: втративши за місяць майже 10% попиту (1270 угод купівлі-продажу — на 125 менше, ніж у квітні), дизельні авто небезпечно близько підпустили до своєї другої позиції на українському ринку (першими залишаються нові бензинові авто) техніку, яка на додачу до викопного пального може підживлюватись ще й електроенергією (1217 бензоелектричних і дизель-електричних авто за місяць).

Читайте також: Як купити авто зі США

«Втім, навіть у межах „гібридного“ сегмента відкорковувати шампанське довелося небагатьом: переважну більшість „виграшу“, який у порівнянні з квітнем склав для сегмента три додаткових сотні продажів, отримала Toyota, продавши 584 нових гібридних авто — на на 188 більше, ніж попереднього місяця», — йдеться в огляды.

У той самий час найближчі переслідувачі — Mercedes-Benz і Nissan, хоч і «вийшли у плюс», зупинились на позначці у 140 гібридів. А це учетверо менше за досягнення «Тойоти», — навіть якщо не зараховувати до активу останньої ще й 58 гібридних авто марки Lexus.

Найпопулярніші гібридні моделі України

за підсумками продажу нових авто у травні (проти квітня)

Toyota RAV4: 385 нових авто (+173); Nissan X-Trail: 81 нових авто (-2); Toyota Yaris Cross: 65 нових авто (+11); Mercedes-Benz GLE: 62 нових авто (+5); Toyota Camry: 61 нових авто (+28); Nissan Qashqai: 59 нових авто (+11); Land Rover Range Rover: 42 нових авто (+16); Mercedes-Benz GLS: 33 нових авто (+21); BMW X5: 30 нових авто (+22); Toyota C-HR: 28 нових авто (+5); Lexus NX: 22 нових авто (-1);

Volvo XC90: 22 нових авто (-1); Lexus RX: 18 нових авто (-5);

Toyota Corolla Cross: 18 нових авто (-3); Audi Q8: 17 нових авто (+14);

Mercedes-Benz GLC: 17 нових авто (+4); Toyota Highlander: 16 нових авто (-10); BMW 5 серії: 15 нових авто (+6).

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності можна прямо на Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.