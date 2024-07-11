Спрос на премиальные автомобили возрос несмотря на войну — Finance.ua

Спрос на премиальные автомобили возрос несмотря на войну Сегодня 10:15 — Личные финансы

Спрос на премиальные автомобили возрос несмотря на войну

Несмотря на войну, в Украине вырос спрос на премиальные автомобили.

Об этом рассказали финансисты во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

«У нас ситуация немного повторяется. В 2014—2015 годах также очень значительно выросла доля премиальных брендов в продажах автомобилей, таких как BMW, Mercedes. И в лизинге для МСБ доля таких дорогих автомобилей выросла», — заявил начальник департамента страхования автопарков СК «ИНГО» Александр Розуменко.

Среди версий объяснения такого поведения потребителей он предположил, что путем покупки дорогостоящего автомобиля может производиться выведение капитала за границу.

Другое объяснение у директора по продаже автолизинга «ОТП Лизинг» Андрея Андрощука.

«В любой кризис дорогие автомобили, дома, предметы роскоши — это способ защитить деньги от девальвации. Хотя вип-автомобили падают в цене сильнее всего. За первый год 30% стоимости автомобиля могут потерять», — предупреждает Андрей Андрощук.

«Одно из объяснений — люди начинают жить „сегодня и сейчас“. Утолить свою „жажду“ сейчас, потому что непонятно, что будет завтра. Человеку захотелось купить Range Rover с полным „фаршем“, он его покупает», — говорит руководитель проектов управления лизинговых операций Укрэксимбанка Даниил Середа.

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Фінансовий клуб По материалам:

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