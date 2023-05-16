Среди подозреваемых - сотрудники суда: раскрыта масштабная преступная схема с недвижимостью — Finance.ua

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Среди подозреваемых - сотрудники суда: раскрыта масштабная преступная схема с недвижимостью

Криминал
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Среди подозреваемых - сотрудники суда: раскрыта масштабная преступная схема с недвижимостью
Среди подозреваемых - сотрудники суда: раскрыта масштабная преступная схема с недвижимостью, Фото: od.gp.gov.ua
В Одессе мошенники присвоили недвижимость на миллионы гривен. К масштабной схеме причастны сотрудники суда.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Как отмечается, прокуроры Одесской областной прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении организатору и 4 членам преступной группы в мошенничестве и фальсификации документов.
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По данным следствия, с 2020 года в Одессе действовала преступная группа, которая специализировалась на завладении квартирами одиноких умерших граждан в Суворовском районе Одессы и нежилых помещений, которые являются собственностью государства.
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Схема заключалась в том, что на основании поддельных решений суда о признании права собственности за подконтрольными лицами, объекты недвижимости регистрировались в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, и в дальнейшем такая недвижимость сбывалась добросовестным покупателям.
Организатор подыскивал квартиры, право собственности на которые долго не регистрировалось в Госреестре, а также формировал базу анкетных данных владельцев жилой недвижимости, ее местонахождение, площадь и техническое состояние.
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Всего в течение 2020−2022 годов подельники незаконно завладели по меньшей мере 7 объектами недвижимости в Одессе на общую сумму почти 13 млн гривен.
По ходатайству прокуроров наложен арест на вышеупомянутые объекты недвижимости.
Прокуроры провели ряд обысков по местам проживания фигурантов, в офисах нотариусов и регистраторов и в одном из райсудов города Одессы.
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Во время обысков изъяты правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, печать райсуда, которая использовалась для подделки решений, документы с образцами подписей, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновая документация и т. д.
Также правоохранителями принимаются меры по установлению других лиц, причастных к незаконным сделкам.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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