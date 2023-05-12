Экс-главу банка будут судить за растрату 477 млн грн — Finance.ua

Экс-главу банка будут судить за растрату 477 млн грн
Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка по факту пособничества в растрате средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Расследованием установлено, что обвиняемый вместе с Председателем Наблюдательного совета и его заместителем в течение 2014 способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах.
Они оформили и выдали кредиты на подставных юридических лиц на сумму 477 млн грн, которые не были возвращены.
Обвинительные акты в отношении Председателя Наблюдательного совета и его заместителя находятся в суде.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.
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