Экс-главу банка будут судить за растрату 477 млн грн — Finance.ua

Экс-главу банка будут судить за растрату 477 млн грн Сегодня 11:14 — Криминал

Экс-главу банка будут судить за растрату 477 млн грн

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя правления банка по факту пособничества в растрате средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследованием установлено, что обвиняемый вместе с Председателем Наблюдательного совета и его заместителем в течение 2014 способствовал растрате имущества банка в особо крупных размерах.

Они оформили и выдали кредиты на подставных юридических лиц на сумму 477 млн грн, которые не были возвращены.

Обвинительные акты в отношении Председателя Наблюдательного совета и его заместителя находятся в суде.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины.

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