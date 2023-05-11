Обыски на Львовской таможне: БЭБ обнаружило «серой» техники на 40 миллионов — Finance.ua

Обыски на Львовской таможне: БЭБ обнаружило «серой» техники на 40 миллионов Сегодня 16:32 — Криминал

Обыски на Львовской таможне: БЭБ обнаружило «серой» техники на 40 миллионов, Фото: БЕБ

Бюро экономической безопасности провело обыски на Львовской таможне по фактам беспошлинного ввоза техники на 40 млн грн.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили группу лиц, которые ввезли на территорию Украины смартфоны, компьютерное оборудование, бытовую технику и уклонились от уплаты таможенных платежей и НДС.

Фото: БЕБ

Следствие установило, что товары ввозились из соседней страны ЕС и при прохождении таможенного контроля не декларировались или завозились под видом товаров для личного потребления. Примерная стоимость ввезенной техники составляет около 40 млн грн. На изъятую технику наложен арест.

С целью получения дополнительной доказательной базы сотрудники БЭБ провели обыски в помещениях Львовской таможни. По результатам обысков изъяты документы, подтверждающие факт перемещения товаров транспортными средствами вне таможенного контроля. В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению противоправных действий.

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