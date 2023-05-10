Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями — Finance.ua
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Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями

Криминал
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Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями
Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями, Фото: НАБУ
В завладении 16,7 млн грн находящегося в ведении Национальной академии аграрных наук Украины госпредприятия 9 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Среди подозреваемых:
  • и.о. директора госпредприятия — ч. 5 ст. 191 У К Украины;
  • управляющий Центрального отделения этого же ГП — ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины;
  • руководитель ООО — ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины.
Двух человек — руководителя ООО и управляющего отделения — задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. И.о. директора ГП о подозрении сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ, поскольку ее местонахождение не установлено.
По данным следствия, осенью 2021 года служащие госпредприятия заключили договоры со связанными с ними ООО на поставку органических удобрений, а также предоставление услуг по их внесению на поля. Как оказалось, биоудобрения закупили на бумаге, госпредприятию их и не планировали поставлять. После подделки актов выполненных работ о якобы обработке полей удобрениями госпредприятие оплатило товары и услуги.
Участники преступления полученные от ГП средства в размере 16,7 млн грн распределили между собой, обналичив их.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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