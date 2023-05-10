Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями — Finance.ua

Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями Сегодня 15:31 — Криминал

Правоохранители разоблачили схему завладения почти 17 млн грн на махинациях с удобрениями, Фото: НАБУ

В завладении 16,7 млн грн находящегося в ведении Национальной академии аграрных наук Украины госпредприятия 9 мая 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Среди подозреваемых:

и.о. директора госпредприятия — ч. 5 ст. 191 У К Украины ;

; управляющий Центрального отделения этого же ГП — ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины ;

; руководитель ООО — ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 У К Украины .

Двух человек — руководителя ООО и управляющего отделения — задержали в порядке ст. 208 УПК РФ. И.о. директора ГП о подозрении сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК РФ, поскольку ее местонахождение не установлено.

По данным следствия, осенью 2021 года служащие госпредприятия заключили договоры со связанными с ними ООО на поставку органических удобрений, а также предоставление услуг по их внесению на поля. Как оказалось, биоудобрения закупили на бумаге, госпредприятию их и не планировали поставлять. После подделки актов выполненных работ о якобы обработке полей удобрениями госпредприятие оплатило товары и услуги.

Участники преступления полученные от ГП средства в размере 16,7 млн грн распределили между собой, обналичив их.

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