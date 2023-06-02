Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ — Finance.ua
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Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ

Валюта
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Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ
Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ
Население Украины в мае 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 608,7 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 767,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 158,6 млн долларов.
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Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в мае украинцы сократили покупку валюты до минимума с августа прошлого года.
Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ
Итого с начала 2023 года украинцы продали 6 782,4 млн долларов и купили на 8 689,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 907,1 млн долларов.
Спрос упал: украинцы сократили покупку валюты до минимума с лета прошлого года — НБУ
Данные показывают, что украинцы начали снимать безналичную валюту в банках (91,6 млн долларов в мае). Эту валюту украинцы покупали в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в мае на наличном рынке курс упал до 37,50 гривен, то украинцы больше не размещают валюту на депозит, а изымают ее.
Напомним, Национальный банк в соответствии с требованиями закона «О валюте и валютных операциях» ввел порядок обмена уполномоченными учреждениями информацией о гривневых счетах их клиентов или пользователей, которые являются нерезидентами. С этой целью НБУ разработал автоматизированную информационную систему «Реестр счетов нерезидентов» (далее — Реестр) на платформе блокчейн Hyperledger fabric.
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Справка Finance.ua:

  • НБУ предлагает изменить порядок ведения кассовых операций в национальной валюте. Как объясняет регулятор, необходимость обновления порядка ведения кассовых операций в нацвалюте обусловлена потребностью его приведения в соответствие с актуальными требованиями законодательства Украины и нормативно-правовыми актами регулятора;
  • курс доллара и евро в Украине в июне уже будет традиционно зависеть от событий на фронте. Однако если не произойдут существенные изменения, гривна останется стабильной — в майском коридоре 37−38 грн/долл. и 40−41 грн/евро.
По материалам:
РБК-Україна
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