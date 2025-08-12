Спрос на рабочую силу в Украине возрастет после войны — прогноз Госслужбы занятости
После войны в Украине ожидается большой спрос на рабочую силу во всех отраслях экономики. В то же время, мировой рынок труда будет переживать существенную трансформацию. Изменения станут следствием цифровизации, роста стоимости жизни, необходимости быстро адаптироваться к новым климатическим условиям, а также ввиду геополитической нестабильности.
Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.
По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих лет.
«Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике. По прогнозам, наиболее необходимыми станут технологические специальности и профессии в социальной сфере», — отметила Жовтяк.
Среди перспективных профессий будет расти спрос на:
- специалистов по финансовому инжинирингу;
- экспертов машинного обучения;
- разработчиков DataOps;
- аналитиков виртуальной реальности;
- других ІТ-профессий.
В то же время, не утратят актуальности специальности социальной сферы, которые предусматривают работу с людьми. Например:
- преподаватели;
- врачи;
- медсестры;
- реабилитологи;
- социальные работники;
- тренеры по профессиональному развитию;
- коучи.
Спрос сохранится и на работников:
- агросектора;
- водителей;
- строителей;
- продавцов;
- работников пищевой промышленности;
- операторов станков с программным управлением;
- электрогазосварщиков;
- токарей.
Напомним, рынок труда в Украине остается нестабильным. В ряде сфер фактически отсутствует спрос на специалистов — в частности, речь идет о профессиях, связанных с культурой, туризмом и морским делом. В то же время работодатели продолжают активно искать работников рабочих специальностей и медиков. Самый высокий спрос на водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей.
Большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц. За какую зарплату готовы работать:
- до 10 тыс. грн — 4%;
- 10−20 тыс. грн — 14,6%;
- 20−30 тыс. грн — 27%;
- 30−50 тыс. грн — 33%;
- свыше 50 тыс. грн — 21,4%.
За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали, как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.
