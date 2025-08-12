Спрос на рабочую силу в Украине возрастет после войны — прогноз Госслужбы занятости Сегодня 14:03 — Личные финансы

Спрос на рабочую силу в Украине возрастет после войны — прогноз Госслужбы занятости

После войны в Украине ожидается большой спрос на рабочую силу во всех отраслях экономики. В то же время, мировой рынок труда будет переживать существенную трансформацию. Изменения станут следствием цифровизации, роста стоимости жизни, необходимости быстро адаптироваться к новым климатическим условиям, а также ввиду геополитической нестабильности.

Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, передает пресс-служба ведомства.

По прогнозам Всемирного экономического форума, изложенным в отчете Future of Jobs Report 2025, мировой рынок труда будет переживать глубокую трансформацию в течение следующих лет.

«Изменения на рынке труда коснутся многих сфер, что приведет к серьезным структурным сдвигам в экономике. По прогнозам, наиболее необходимыми станут технологические специальности и профессии в социальной сфере», — отметила Жовтяк.

Среди перспективных профессий будет расти спрос на:

специалистов по финансовому инжинирингу;

экспертов машинного обучения;

разработчиков DataOps;

аналитиков виртуальной реальности;

других ІТ-профессий.

В то же время, не утратят актуальности специальности социальной сферы, которые предусматривают работу с людьми. Например:

преподаватели;

врачи;

медсестры;

реабилитологи;

социальные работники;

тренеры по профессиональному развитию;

коучи.

Спрос сохранится и на работников:

агросектора;

водителей;

строителей;

продавцов;

работников пищевой промышленности;

операторов станков с программным управлением;

электрогазосварщиков;

токарей.

Напомним, рынок труда в Украине остается нестабильным . В ряде сфер фактически отсутствует спрос на специалистов — в частности, речь идет о профессиях, связанных с культурой, туризмом и морским делом. В то же время работодатели продолжают активно искать работников рабочих специальностей и медиков. Самый высокий спрос на водителей, слесарей, швей, грузчиков и врачей.

Большинство украинцев считают приемлемой зарплату от 20 до 50 тысяч гривен в месяц. За какую зарплату готовы работать:

до 10 тыс. грн — 4%;

10−20 тыс. грн — 14,6%;

20−30 тыс. грн — 27%;

30−50 тыс. грн — 33%;

свыше 50 тыс. грн — 21,4%.

За последние пять лет структура предложений на рынке труда Украины существенно изменилась. Аналитики OLX Работа проанализировали , как трансформировался спрос на разные профессии и как менялись зарплаты в Украине с 2021 по 2025 год.

