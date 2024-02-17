Список полезных расширений для пользователей Google Chrome — Finance.ua

Список полезных расширений для пользователей Google Chrome Сегодня 23:37 — Технологии&Авто

Список полезных расширений для пользователей Google Chrome, Фото: itechua.com

В браузере Google Chrome имеется множество бесплатных расширений, которые могут выполнять практически все.

Об этом написал Android Authority.

Ghostery

Это расширение — одно из самых эффективных инструментов для блокировки нежелательной рекламы.

Оно не только запрещает отображение рекламных объявлений, но не позволяет отслеживать вашу активность и собирать конфиденциальную информацию сторонним доменам на вебсайтах. Кроме того, расширение предоставляет пользователям информацию относительно таких доменов, чтобы было видно, какие именно данные о вас собираются.

Bitwarden

Это расширение является одним из лучших на менеджеров паролей. Среди других топовых конкурентов отличается тем, что система Bitwarden никогда не взламывалась, а также имеет большое количество расширенных функциональных возможностей.

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Кроме того, бесплатная подписка LastPass позволяет пользователям использовать расширения на любом количестве устройств.

OneTab

Благодаря расширению можно упорядочить открытые вкладки за один клик в чистый список. Если они вам пригодятся, вы с легкостью можете вернуть их все сразу или по очереди. Это не только помогает снизить беспорядок в браузере, но и помогает освободить значительное количество памяти на вашем устройстве. Кроме того, также гарантируется конфиденциальность списка вкладок, однако вы можете предоставить доступ к нему при необходимости.

Pocket

Удобное и полезное расширение, которое поможет сохранить найденные вами статьи, видео и другой контент в интернете.

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Pocket сохраняет источник, чтобы вы могли получить доступ к нему из любого устройства, когда у вас будет больше времени. Вы можете легко помечать, упорядочивать и искать свой контент, а Pocket может помочь вам найти новые истории, которые могут вас заинтересовать, на основе того, что вы уже сохранили.

Dark Reader

Не на всех сайтах можно выбрать темный режим, но с помощью Dark Reader это можно исправить. Расширение превращает яркие веб-страницы в темные темы, что предоставляет читателю удобную и визуально приятную альтернативу во время просмотра. Оно также позволяет пользователям настраивать яркость, контрастность, оттенки серого и другие параметры в соответствии со своими предпочтениями.

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