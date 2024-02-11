6 методов, как обеспечить безопасность расширений в Google Chrome — Finance.ua

6 методов, как обеспечить безопасность расширений в Google Chrome Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

Большинство расширений Chrome являются безопасными для использования, однако вредные расширения с широкими полномочиями могут получить доступ к содержимому веб-страниц, которые вы просматриваете, скопировать маркеры сеансов или даже получить доступ к вашей платежной информации.

Очень важно тщательно выбирать расширения для Chrome, поэтому приводим самые лучшие способы обеспечения безопасности расширений.

1. Используйте веб-магазин Chrome

Самым безопасным способом является использование веб-магазина Chrom. Это наиболее надежное место для установки расширений для Chrome. По данным Chome Stats, в Chrome Web Store представлено более 125 000 расширений и веб-приложений. Если вы ищете менеджер паролей или расширение для повышения творческого потенциала, вы наверняка найдете что-то подходящее.

Главным недостатком использования веб-магазина Chrome является наличие в нем сомнительных расширений Google Chrome, которые не стоит устанавливать. Следовательно, необходимо проверить надежность расширения перед тем, как скачать его.

Следует добавить, что если вы случайно загрузите вредоносное расширение Chrome и Google удаляет его, вы получите сообщение, и расширение будет отключено на вашем компьютере.

2. Изучите разработчика

Прежде чем устанавливать расширение, рекомендуется проверить легитимность разработчика. Чтобы отличить профессионального разработчика от того, который несет потенциальную угрозу безопасности, следует убедиться, что разработчик имеет полноценный веб-сайт или публичный профиль. Если вы доверяете разработчику, вы можете гарантировать, что расширение загружаемого Chrome является легитимным, загрузив его непосредственно с его сайта.

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Единственный недостаток — некоторые разработчики делают расширение вредными через месяцы или годы после их начального выпуска или обнаруживают, что аккаунты взломаны и добавлен вредоносный код. Доверяйте своим инстинктам и используйте другое расширение для браузера, если что-то не так.

3. Убедитесь, что расширение регулярно обновляется

Перед установкой расширения убедитесь, что оно регулярно обновляется. Если расширение устарело, оно менее безопасно, чем современные расширения. Нет смысла использовать расширение, если оно может содержать уязвимости, создающие риски при работе в Интернете.

4. Проверьте отзывы

Отзывы — ваш лучший друг! Проверка отзывов людей, пользовавшихся расширением для браузера, поможет вам получить представление о сервисе на основе опыта других людей. Вы также сможете оценить средний опыт пользователей и узнать, считают ли они расширение Chrome безопасным.

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Если большинство отзывов негативные, поищите аналогичное расширения с более положительными отзывами. Прочитать отзывы о приложениях Google Chrome можно в Интернет-магазине Chrome.

5. Регулярно выполняйте антивирусное сканирование

Надежное антивирусное программное обеспечение позволяет следить за всем, что попадает в ваш браузер. Известные вредоносные расширения Chrome, PUP (потенциально нежелательные программы) и любые неизвестные вредоносные сетевые или внутренние активности будут обнаружены антивирусные программы, такие как Bitdefender или Malwarebytes.

Однако антивирусное программное обеспечение способно защитить вас в Интернете только частично, а вирусы Chrome и PUP всегда будут стараться оставаться незамеченными как можно дольше. Чтобы не перегружать обозреватель большим количеством расширений, устанавливайте только те, которые действительно нужны.

6. Используйте Chrome Enhanced Safe Browsing, и пользуйтесь Интернетом безопасно

Для защиты от вредоносных расширений можно использовать Chrome Enhanced Safe Browsing. Усовершенствованный безопасный просмотр — это мощный режим просмотра, являющийся антивирусом для браузера и защищающий вас от опасных загрузок, расширений и веб-сайтов. Активировать Chrome Enhanced Safe Browsing можно в настройках аккаунта Google по адресу Безопасность → Управление Enhanced Safe Browsing → Enhanced Safe Browsing.

iTechua По материалам:

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