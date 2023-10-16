НБУ дал совет, как защититься от большинства попыток мошенников похитить деньги — Finance.ua
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НБУ дал совет, как защититься от большинства попыток мошенников похитить деньги

Криминал
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НБУ дал совет, как защититься от большинства попыток мошенников похитить деньги
НБУ дал совет, как защититься от большинства попыток мошенников похитить деньги
Большинство (86%) мошеннических транзакций проходят в интернете. Поэтому важно позаботиться о защите финансового номера телефона и безопасном онлайн-шопинге.
Об этом заявил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сообщает пресс-служба НБУ.
«Совет не передавать никому данные своей платежной карты, срок ее действия, CVV-код уже более-менее все усвоили. Теперь важно понять, что нужно защитить номер мобильного телефона, привязанный к счету. Для этого нужно идентифицировать этот номер у мобильного оператора по своим паспортным данным», — сказал он
Кроме того, стоит для онлайн-покупок пользоваться услугами известных маркетплейсов или рейтинговых интернет-магазинов, где меньше шансов встретить мошенников с несуществующими или некачественными товарами, объяснил замглавы НБУ.

Как работают мошеннические схемы

Шабан отметил, что мошенники хорошо знают, как манипулировать эмоциями граждан.
«В состоянии беспокойства, чувствуя срочность или под давлением наши граждане способны совершать поступки, которые могут привести к финансовым потерям. Также на крючок мошенников в основном попадают доверчивые люди, которым не хватает критического подхода к сообщениям о якобы бесплатных подарках или помощи от государства», — сказал он. он.
Наименее подвержены попаданию на этот крючок люди постарше, в том числе пенсионеры. В то же время молодежь от 18 до 24 лет с наибольшей вероятностью среагирует на такое мошенническое сообщение.

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Существует много подобных мошеннических сценариев — это и сообщение о выигрыше, за который нужно оплатить комиссию, и сообщение о якобы социальных денежных выплатах от государства или международных организаций.
С прошлого года распространенным видом мошенничества стали фишинговые страницы в интернете, клонирующие сайты єПідтримки, єДопомоги, государственных органов, крупнейших банков, международных учреждений, в том числе ООН. Ссылки на них распространялись мошенниками в мессенджерах, чтобы граждане, перейдя по ссылке или зарегистрировавшись, раскрывали ворам персональные данные, данные своего счета, пароли для доступа к интернет-банкингу", — рассказал Шабан.
Он подчеркнул, что это очень опасно и может привести к потере всех средств на счетах.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
Finance.ua
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