Крупнейшая в мире аналитическая разведка выделит более $23 млн для киберзащиты Украины, — Федоров Сегодня 15:30

Крупнейшая в мире аналитическая разведка выделит более $23 млн для киберзащиты Украины, — Федоров

В 2024 году крупнейшая в мире частная разведывательно-аналитическая компания Recorded Future выделит для поддержки и киберзащиты Украины более 23 миллионов долларов. Об этом сообщил 18 декабря в своем телеграм-канале вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Recorded Future — это крупнейшая в мире частная разведывательно-аналитическая компания. В 2024 году она поможет нам защищать критическую инфраструктуру от военной и киберагрессии россии. Общая сумма инвестиций на поддержку Украины в следующем году составит более $23 млн», — написал он.

Как пояснил Федоров, инструменты Recorded Future помогают выявлять и устранять кибератаки на раннем этапе. Этими инструментами, по словам министра, пользуются Минцифры, Госспецсвязь, ГУР, СБУ, Минобороны, Генпрокуратура и киберполиция.

Компания сотрудничает с ключевыми предприятиями Украины в энергетической и телеком-сфере, помогает с надежными и качественными разведданными. Как отмечает Федоров, без них просто «невозможно выиграть технологическую войну».

Он приводит пример, как компания в этом году помогла выявить и устранить шпионскую группировку APT28 (BlueDelta) в украинских правительственных организациях.

«В общем-то, Recorded Future поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения. Компания предоставляла разведывательные данные для защиты критической инфраструктуры Украины и помогала расследовать военные преступления россиян. В целом за 2023 год компания инвестировала в помощь Украине более $20 млн», — резюмировал Федоров.

Фокус По материалам:

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