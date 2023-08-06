Специалисты каких специальностей особенно нужны в странах Европы — Finance.ua

Специалисты каких специальностей особенно нужны в странах Европы Сегодня 18:00 — Личные финансы

Специалисты каких специальностей особенно нужны в странах Европы

Все чаще в Европе сообщают о нехватке работников в разных отраслях. В большинстве стран остро нужны специалисты разных профессий: врачи, строители, инженеры, официанты.

Euronews рассказывает о наиболее популярных вакансиях в европейских странах.

Какие профессии в Европе пользуются наибольшим спросом

Согласно последнему отчету Европейского управления труда, специалисты для работы в области программного обеспечения, здравоохранения, строительства и инженерии — среди самых востребованных. Исследование проанализировало ситуацию в 27 странах Европейского Союза, а также в Норвегии и Швейцарии.

Из примерно 400 определенных профессий на 38 есть массовый дефицит. Это означает, что, по крайней мере, 11 стран сообщили о них как о дефицитных. В исследуемых странах на этих работах заняты около 38,82 миллиона работников.

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Пятнадцать вакансий из списка связаны со строительством. Наибольшее количество стран указали востребованными профессии каменщика, плотника и столяра. Популярны также операторы машин, а также строители, инженеры-строители.

Востребованными также считаются сварщики, монтировщики металлических конструкций и монтажники.

В списке представлены популярные профессии в области программного обеспечения, такие как разработчики приложений, системные аналитики, разработчики и аналитики программного обеспечения и программ.

Важное место занимает сектор здравоохранения. Практически в каждой стране остро нужны врачи общей практики и узкие специалисты (хирурги, кардиохирурги, неврологи), медсестры, психологи, физиотерапевты и фельдшеры.

В области гостеприимства наиболее востребованы повара, официанты, пекари и кондитеры.

Какие профессии актуальны всегда

Многие профессии, представленные в списке — это те, где специалисты нужны не ситуативно, а постоянно.

«Такие профессии, как каменщики, водители тяжелых грузовиков, сантехники, медсестры, сварщики, электрики, разработчики программного обеспечения, повара, врачи и механики, включены в топ 10 рейтингов во всех четырех предыдущих отчетах», — говорится в публикации.

В каких странах наибольший дефицит кадров и почему он возникает

Отчет показывает, что дефицит кадров в большинстве своем присущ странам в северной и западной Европе, хотя также много работников нужно в Италии.

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В Швейцарии, Италии и Нидерландах — наибольшая нехватка работников, а в Греции, Чехии и Мальте их требуется меньше всего.

Новые цифровые технологии трансформируют большинство секторов экономики, и для большего количества профессий требуется квалификация STEM (наука, технологии, инженерия и математика).

Также население Европы неуклонно стареет. По прогнозам, к 2100 году доля людей трудоспособного возраста (в возрасте 20−64 лет) уменьшится до 50%.

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uamedia По материалам:

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