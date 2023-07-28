В этом году правительство планирует выдать 10 тысяч микрогрантов по программе «єРобота» — Finance.ua

В этом году правительство планирует выдать 10 тысяч микрогрантов по программе «єРобота» Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В рамках правительственной программы «єРобота» в 2023 году будет выдано 10 тыс. микрогрантов для малого и микробизнеса, а также тысяча грантов на создание перерабатывающих предприятий.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время панельной дискуссии к годовщине программы «Собственное дело», передает корреспондент Укринформа.

«Мы в этом году планируем выдать 10 тысяч микрогрантов, тысячу грантов на переработку и, конечно, продолжим грантовую программу для ветеранов», — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что с 28 июля начинается новая волна приёма заявок на получение грантов для создания перерабатывающих предприятий.

«Это очень важное направление, и я приглашаю предприятия присоединяться к этой программе. Даже если вы являетесь участниками „Собственного дела“, это не запрещает вам подаваться на гранты на переработку и получить дополнительно до 8 млн грн помощи от государства», — призвала участников форума министр экономики.

Также Свириденко напомнила, что участники проекта «єРобота» могут не только воспользоваться финансовой помощью, но и пройти обучение, переобучение или получить дополнительные квалификации за государственные средства.

«До полномасштабного вторжения 40% ВВП формировалось именно за счет малых и средних предприятий. Конечно, война изменила эту статистику, но я искренне надеюсь, что мы вернемся к довоенным цифрам», — отметила Свириденко.

Как сообщалось, за год работы программы «Собственное дело» бизнесу было предоставлено 4,5 млрд грн, благодаря грантам более 6 тысяч украинцев уже воплотили свои бизнес-идеи, создав 20 тысяч новых рабочих мест.

Укрінформ По материалам:

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