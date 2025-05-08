Создатель вакцины от коронавируса вложил миллиарды евро в разработку препаратов против рака — Finance.ua
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Создатель вакцины от коронавируса вложил миллиарды евро в разработку препаратов против рака

Фондовый рынок
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Создатель вакцины от коронавируса вложил миллиарды евро в разработку препаратов против рака
Создатель вакцины от коронавируса вложил миллиарды евро в разработку препаратов против рака
Biontech финансирует разработку медицинских препаратов против рака. Таким образом менеджмент биотехнологической компании, которая базируется в городе Майнц (ФРГ), надеется вывести ее из кризиса, сообщает телеканал NTV.
Создатель вакцины от коронавируса в 2020—2021 гг. совершил ошеломляющий научный и коммерческий прорыв. Продажи по всему миру препарата, изготовленного по новой мРНК-технологии совместно с американкой компанией Pfizer, приносили фирме миллиардные прибыли.
Пандемия уже в прошлом, спрос на вакцины минимальный, и бизнес ученых-иммунологов Угура Шахина и Озлем Тюречи ушел в глубокий минус.
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В первом квартале 2025 года у Biontech образовалась финансовая дыра почти в 416 млн евро. Чистый убыток за год увеличился на 100 млн евро по сравнению с убытком в тот же период прошлого года. Продажи за год упали на 2,5% - до 183 млн евро.
Но ученые не сдаются. Несмотря на финансовые трудности, было принято решение вложиться в научные исследования в области медицины. В 2024 году было инвестировано 2,4 млрд евро, в текущем году общая сумма может достичь 2,8 млрд евро. Надежды возлагаются на новые препараты и мРНК-иммунотерапию рака.
Компания идет к своей стратегической цели: к 2030 году превратить BioNTech в ведущую биотехнологическую компанию с многочисленными продуктами для лечения онкологических недугов. Об этом сказал перед своим увольнением Йенс Хольштейн после 4-летней работы на посту финансового директора.
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В июле эту должность займет Рамон Запата, который ранее работал финансовым директором в глобальном подразделении биомедицинских исследований швейцарской фармацевтической группы и у которого за плечами 25 лет опыта работы в сфере продаж фармацевтической продукции и товаров широкого потребления.
С уходом главного финансиста увольнения в компании не прекратятся. На ближайшие полтора года намечено сокращение более тысячи сотрудников по всему миру.
Вместо них наберут примерно столько же новых. Они будут работать на производстве онкологических мРНК-препаратов в Майнце. Новые рабочие места будут созданы благодаря приобретению китайской биотехнологической компании Biotheus.

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году в мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам. Угур Шахин, генеральный директор и соучредитель BioNTech, за время пандемии заработал около 4 млрд долларов;
  • новейшие биотехнологии, инновационные медицинские устройства, фармацевтические продукты, новые методы лечения, генная терапия. Такие медицинские исследования значатся среди основных трендов инвестирования в 2025 году.
Наталия Руденко
Наталия Руденко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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