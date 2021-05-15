В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам

Открытие и распространение вакцин против COVID-19 обусловили появление девяти новых миллиардеров в мире. Их совокупный доход — 19,3 миллиарда долларов.
Об этом со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает Euronews.
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«Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза», — заявила People’s Vaccine («Народная вакцина»), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.
Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах:
В дополнение к этим новым миллиардерам, восемь существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.
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