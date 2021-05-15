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В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам

В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинам

Открытие и распространение вакцин против COVID-19 обусловили появление девяти новых миллиардеров в мире. Их совокупный доход — 19,3 миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на данные неправительственных организаций сообщает Euronews.

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«Девять новых миллиардеров имеют совокупное чистое состояние в размере 19,3 миллиарда долларов, достаточное для того, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза», — заявила People’s Vaccine («Народная вакцина»), в состав которой входят девять неправительственных организаций, включая Amnesty International, Oxfam и UNAIDS.

Список миллиардеров, разбогатевших на COVID-вакцинах:

  • Стефан Бансель — генеральный директор Moderna (4,3 млрд долларов);
  • Угур Сахин — генеральный директор и соучредитель BioNTech (4 млрд долларов);
  • Тимоти Спрингер — иммунолог, инвестор и основатель Moderna (2,2 млрд долларов);
  • Нубар Айефан — глава Moderna (1,9 млрд долларов);
  • Хуан Лопес-Бельмонте — глава компании ROVIm, которая производит и пакует вакцины Moderna (1,8 млрд долларов);
  • Роберт Лангер — ученый, основатель и инвестор в Moderna (1,6 млрд долларов);
  • Чжу Тао — соучредитель и главный научный руководитель CanSino Biologics (1,3 млрд долларов);
  • Эту Дунсю — соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1,2 млрд долларов);
  • Мао Хуиньхоа — соучредитель и старший вице-президент CanSino Biologics (1 млрд долларов).

В дополнение к этим новым миллиардерам, восемь существующих миллиардеров также увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов благодаря инвестициям в фармацевтические корпорации, которые занимаются вакцинами от коронавируса.

По материалам РБК-Украина
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