Криптовалютные миллиардеры за 9 дней потеряли $15,5 млрд из-за обвала курса цифровых валют

Мировые криптовалютные миллиардеры потеряли около $15,5 миллиарда за девять дней. Это случилось из-за обрушения рынка криптовалют. Совокупная стоимость их активов сократилась с $62,3 до $46,8 миллиарда.

Об этом пишет Forbes.

Падение началось 10 мая, когда после плавного роста стоимость Bitcoin начала резко опускаться. В течение следующих девяти дней его цена снизилась на 36 %. Согласно Coindesk, в пике валюта опускалась до $30,6 тысячи.

Одним из наиболее пострадавших владельцев криптовлют стал американский бизнесмен и основатель Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид (Sam Bankman-Fried). На пике Bitcoin его состояние оценивалось в $16,7 миллиарда, но в ходе падения оно сократилось до $11,5 миллиарда.

Кроме этого, создатель Ethereum Виталик Бутерин потерял звание самого молодого криптовалютного миллиардера. По данным на 12 мая, его состояние оценивалось в $1,4 миллиарда, но после падения оно уменьшилось до $850 миллионов.

После того, как курс криптовалют начал снижаться с 10 мая, процесс ускорил Илон Маск, заявив, что автопроизводитель Tesla перестанет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои электрокары и сервисы. Предприниматель заявил, что это связано с неэкологичностью валюты.