Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, — Конгресс США — Finance.ua
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Пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории в китайском Ухане, — Конгресс США

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В Комитете Палаты представителей США было завершено двухлетнее расследование возникновения коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. Об этом говорится в докладе Специального подкомитета по коронавирусной пандемии Конгресса США.
В докладе говорится, что вирус имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.
Комитет США приводит ряд аргументов, подтверждающих искусственное происхождение вируса:
Данные указывают на то, что все случаи COVID-19 произошли от одного введения в организм человека. Это противоречит данным о предыдущих пандемиях.
В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория SARS, «имеющая историю проведения исследований усиления функциональности вирусов при неадекватных уровнях биобезопасности».
Исследователи Уханьского института вирусологии болели COVID-подобным вирусом осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке.
Почти по всем научным критериям, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы найдены.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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