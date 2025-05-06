Трамп подписал указ, который обезопасит США от пандемии масштаба COVID-19 — Finance.ua
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Трамп подписал указ, который обезопасит США от пандемии масштаба COVID-19

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Соединенные Штаты больше не будут финансировать исследования вирусов, способных вызвать пандемию.
Об этом сообщает Bloomberg и CNN.
Президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на ограничение федерального финансирования исследований с усиленным функционалом (gain-of-function), предусматривающим изменение патогенов. Он предположил, что подобные исследования могли стать причиной вспышки пандемии COVID-19.
«Вполне возможно, у нас не было этой проблемы», — сказал Трамп журналистам в понедельник во время подписания указа в Белом доме.
Указ поручает Национальному институту здравоохранения и другим федеральным агентствам выявить и прекратить любые биологические исследования, которые могут представлять угрозу общественному здоровью США. Белый дом заявил, что будущее финансирование исследований вирусов, имеющих потенциал к пандемии, также будет запрещено, хотя пока не ясно, насколько широко будет действовать этот запрет.
Хотя происхождение пандемии коронавируса остается невыясненным, некоторые американские спецслужбы пришли к выводу, что вероятно COVID-19 распространился из Уханьского института вирусологии. Ученые, в частности, и в этой лаборатории, используют как методы селекции, так и генетическую инженерию для того, чтобы сделать вирусы более заразными, утверждая, что такие исследования имеют ценность для разработки вакцин и лучшего понимания патогенов.
«Не существует лаборатории, которая бы делала это правильно, не существует лаборатории, которая была бы защищена от истоков. Этот указ имеет целью предотвратить такие непреднамеренные утечки в будущем, которые представляют угрозу для человечества», — заявил министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший.
Комитеты Конгресса США, контролируемые республиканцами, пришли к выводу, что наиболее вероятным источником пандемии была утечка из лаборатории, и призвали администрацию запретить исследования с усиленным функционалом.
Этот указ стал одним из серии документов, связанных со сферой здравоохранения, которые подписал Трамп в понедельник.

Пошлины на импортные медикаменты

Другой указ, подробностей которого Белый дом пока не предоставил, направлен на стимулирование отечественного производства лекарственных средств.
Президент также пригрозил ввести дополнительные пошлины на медикаменты, изготовленные за границей, чтобы стимулировать их производство в США. В понедельник он заявил, что соответствующее заявление будет сделано в течение двух недель.
Кроме того, Трамп анонсировал еще одно заявление, касающееся цен на лекарственные препараты, уже в ближайшие дни.
«На следующей неделе мы сделаем важное заявление по этому вопросу, которое касается именно стоимости лекарств и медикаментов, потому что с нас дерут деньги», — сказал Трамп.
По материалам:
РБК-Україна
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