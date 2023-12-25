Совокупная стоимость всех украинских стартапов — €23,3 млрд. Это на €4 млрд меньше, чем в 2021 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совокупная стоимость всех украинских стартапов — €23,3 млрд. Это на €4 млрд меньше, чем в 2021 году

Фондовый рынок
16
Совокупная стоимость всех украинских стартапов — €23,3 млрд. Это на €4 млрд меньше, чем в 2021 году
Совокупная стоимость всех украинских стартапов — €23,3 млрд. Это на €4 млрд меньше, чем в 2021 году
Общая стоимость всех украинских стартапов оценивается в 23,3 млрд евро по состоянию на ноябрь 2022 года. В 2021-м этот показатель был выше — €27,1 млрд.
Об этом говорится в Стратегии развития инноваций от Минцифры, имеющейся в распоряжении Forbes.
Читайте также
С 2017 года общая стоимость украинских стартапов выросла более чем в 9 раз — с €2,5 млрд до €23,3 млрд.
В Украине насчитывается 1500 активных стартапов.
Еще более 600 стартапов было основано в Украине или украинскими командами учредителей и выпускниками украинских университетов.
Читайте также
Также в Украине начато более 500 иностранных стартапов, открывших офисы в Украине, а также сотни поставщиков услуг и студий разработки программного обеспечения.
The New York Times со ссылкой на данные стартап-трекера PitchBook ранее сообщал, что 3200 потерпевших неудачу в этом году стартапов вместе привлекли $27 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.