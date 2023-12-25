Совокупная стоимость всех украинских стартапов — €23,3 млрд. Это на €4 млрд меньше, чем в 2021 году
Общая стоимость всех украинских стартапов оценивается в 23,3 млрд евро по состоянию на ноябрь 2022 года. В 2021-м этот показатель был выше — €27,1 млрд.
Об этом говорится в Стратегии развития инноваций от Минцифры, имеющейся в распоряжении Forbes.
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С 2017 года общая стоимость украинских стартапов выросла более чем в 9 раз — с €2,5 млрд до €23,3 млрд.
В Украине насчитывается 1500 активных стартапов.
Еще более 600 стартапов было основано в Украине или украинскими командами учредителей и выпускниками украинских университетов.
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Также в Украине начато более 500 иностранных стартапов, открывших офисы в Украине, а также сотни поставщиков услуг и студий разработки программного обеспечения.
The New York Times со ссылкой на данные стартап-трекера PitchBook ранее сообщал, что 3200 потерпевших неудачу в этом году стартапов вместе привлекли $27 млрд.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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