$27 млрд в небуття: цього року збанкрутували 3200 стартапів (дослідження) — Finance.ua

$27 млрд в небуття: цього року збанкрутували 3200 стартапів (дослідження) Сьогодні 06:33

$27 млрд в небуття: цього року збанкрутували 3200 стартапів (дослідження)

The New York Times з посиланням на дані стартап-трекера PitchBook повідомляє , що 3200 стартапів, які зазнали невдачі цього року, разом залучили $27 млрд. Переказуємо головне.

Що сталося

$27 млрд венчурного фінансування в небуття — приблизно стільки залучили 3200 стартапів, які зазнали невдачі цього року, за даними PitchBook. Це близько до суми, залученої стартапами від венчурного капіталу в третьому кварталі 2023 року — $29,8 млрд, згідно з даними аудиторської компанії EY.

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Однак цифра $27,2 млрд, швидше за все, не відображає справжнього масштабу втрати грошей, оскільки багато компаній зазнають невдачі непублічно. І, що особливо важливо, ця цифра не включає великі втрати публічних компаній або компаній, які були поглинені. Наприклад, коворкінг-компанія WeWork залучила понад $11 млрд до свого IPO, а в листопаді подала заяву про банкрутство.

А пам’ятаєте стартап з надання фінансової допомоги студентам Frank ? JPMorgan придбав його у 2021 році за $175 млн, а в січні стартап закрили через шахрайство з даними про клієнтів.

Чому так

Цьогорічні проблеми стартапів Том Ловерро, генеральний партнер інвестиційної компанії IVP, називає «масовим вимиранням» стартапів. Ці проблеми частково пов’язані зі зменшенням фінансування. У порівнянні з 2022 роком спостерігається посуха у венчурному фінансуванні: за перші дев’ять місяців цього року було залучено $104,5 млрд проти $183,9 млрд за аналогічний період минулого року, згідно з даними EY.

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