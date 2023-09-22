Совместное производство украинско-американского оружия: Defense Express сделало прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совместное производство украинско-американского оружия: Defense Express сделало прогноз

Казна и Политика
19
Президент Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил, что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности систем ПВО.
Defense Express предположило, о чем может идти речь. В издании сразу отметили, что совместное производство ЗРК Patriot является не реалистичным вариантом, однако есть много других средств противовоздушной обороны.
Как отмечается, Минстратегпром подписал пока только три меморандума с американскими ассоциациями оружейников:
  • Global Defense & Industry Alliance;
  • Arizona Defense & Industry Coalition;
  • Utah Aerospace and Defense Assiciation.
Однако эти компании не производят вооружение. Это некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой и защитой оборонных компаний в Аризоне и Юте. В то же время в Аризоне есть подразделения Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris и другие компании.
Читайте также
«Для Украины, особенно в нынешних условиях, сложно рассчитывать на то, что, например, Reytheon наперегонки с Lockheed Martin побегут создавать сейчас в Украине свои заводы и проводить трансфер технологий. Поэтому в вопросе, какие именно средства ПВО вместе с США может начать производить в Украине, наверное, необходимо немного уменьшить аппетиты», — добавляет издание.
Отмечается, что прагматичным является вариант производства артиллерийских зенитных систем для перехвата дронов. Порог вхождения в такие разработки низкий и достижим даже для небольших компаний.
Читайте также
Предполагается, что оборонные компании США могут ускорить работу по интеграции западных ракет в советские ЗРК. Есть информация, что ЗРК «Бук» оснастили ракетами RIM-7. Кроме того, западные зенитные ракеты можно поставить на ЗРК «Стрела-10».
Такие проекты могли бы заинтересовать небольшие американские компании из США. Однако было бы полезным, если бы Штаты помогли ускорить создание новых зенитно-ракетных комплексов или ракет по собственным наработкам Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.