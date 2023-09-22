Совместное производство украинско-американского оружия: Defense Express сделало прогноз — Finance.ua

Совместное производство украинско-американского оружия: Defense Express сделало прогноз Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в США объявил , что Киев договорился с Вашингтоном о совместном производстве необходимого оружия, в частности систем ПВО.

Defense Express предположило , о чем может идти речь. В издании сразу отметили, что совместное производство ЗРК Patriot является не реалистичным вариантом, однако есть много других средств противовоздушной обороны.

Как отмечается, Минстратегпром подписал пока только три меморандума с американскими ассоциациями оружейников:

Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Assiciation.

Однако эти компании не производят вооружение. Это некоммерческие организации, занимающиеся поддержкой и защитой оборонных компаний в Аризоне и Юте. В то же время в Аризоне есть подразделения Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris и другие компании.

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«Для Украины, особенно в нынешних условиях, сложно рассчитывать на то, что, например, Reytheon наперегонки с Lockheed Martin побегут создавать сейчас в Украине свои заводы и проводить трансфер технологий. Поэтому в вопросе, какие именно средства ПВО вместе с США может начать производить в Украине, наверное, необходимо немного уменьшить аппетиты», — добавляет издание.

Отмечается, что прагматичным является вариант производства артиллерийских зенитных систем для перехвата дронов. Порог вхождения в такие разработки низкий и достижим даже для небольших компаний.

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Предполагается, что оборонные компании США могут ускорить работу по интеграции западных ракет в советские ЗРК. Есть информация, что ЗРК «Бук» оснастили ракетами RIM-7. Кроме того, западные зенитные ракеты можно поставить на ЗРК «Стрела-10».

Такие проекты могли бы заинтересовать небольшие американские компании из США. Однако было бы полезным, если бы Штаты помогли ускорить создание новых зенитно-ракетных комплексов или ракет по собственным наработкам Украины.

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УНІАН По материалам:

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