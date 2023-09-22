Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине — Finance.ua
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Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине

Казна и Политика
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Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине
Дуда объяснил слова Моравецкого о прекращении поставок оружия Украине
Президент Польши Анджей Дуда отмечает, что Польша продолжит Украине передавать вооружение советских образцов, а заявление польского премьер-министра Матеуша Моравецкого о прекращении поставок было воспринято неверно.
Как выразился глава польского государства в интервью TVN, слова премьера были интерпретированы «настолько плохо, насколько это было возможно». Дуда объяснил, что заявление главы правительства касалось именно нового вооружения, закупаемого для польской армии.
«Так что, по-моему, господин премьер просто сказал такое: мы не будем передавать Украине новое вооружение, которое сейчас закупаем в рамках модернизации польской армии», — отметил он.
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Дуда добавил, что так понял заявление Моравецкого, поскольку несколько месяцев назад говорил с ним о вооружении для Украины, и они сошлись на единой позиции по невозможности передачи нового оружия.
«Мы не можем передать кому-то другому наше новое вооружение, которое мы сейчас покупаем на миллиарды долларов для польской армии, чтобы усилить его, укрепить безопасность Польши, кому-то другому. Мы не будем передавать это оружие, поскольку закупаем его для модернизации польской армии», — пояснил президент.
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По его словам, он будет первым, кто будет выступать против передачи новых вооружений, которые Польша сейчас получает из Южной Кореи или США, таких как танки Abrams, ЗРК Patriot или РСЗО HIMARS.
В то же время Дуда напомнил, что Польша подписала коммерческий контракт на поставку Украине самоходных гаубиц Krab, и он должен быть выполнен, а также отметил, что у сторон есть и другие соглашения по боеприпасам и машинам для разминирования.
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«По мере того, как мы будем получать новое вооружение из Кореи, из США, мы также будем отпускать оружие, которое сегодня находится на складе», — добавил при этом польский президент.
Он отметил, что оснащение, поступающее из польской армии, может передаваться Украине «так же, как мы это делали до сих пор, передавая постсоветское вооружение».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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