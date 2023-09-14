Правительство предлагает направить военный НДФЛ на закупку техники и собственное производство оружия — Finance.ua

Правительство предлагает направить военный НДФЛ на закупку техники и собственное производство оружия Сегодня 18:45 — Казна и Политика

Правительство предлагает направить военный НДФЛ на закупку техники и собственное производство оружия

Кабинет Министров Украины подал законопроект, которым предлагается направить поступления от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из выплат военным на сектор обороны и безопасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Для этого Кабинет Министров предоставил законопроект, которым предлагается, что военный НДФЛ — налог, который государство платит за военных, пойдет на закупку техники и собственное производство оружия", — написал Шмыгаль в Telegram.

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По его словам, за время полномасштабного вторжения доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в восемь раз. За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 млрд грн. В то время как в 2021 году — около 12 млрд грн. Как отметил Шмыгаль, рост происходит только потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных.

Премьер считает, что законопроект позволит привлечь 25,8 млрд грн в этом году и 93,7 млрд грн в следующем на дополнительные закупки дронов и на увеличение производства собственного вооружения.

Однако заверил, что более 200 млрд грн уже накопленных на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений останутся в распоряжении местных властей. Но добавил, что тем громадам, которым не хватит средств, государство будет предоставлять базовую и оставит реверсную дотацию.

«Таким образом, ресурс бюджетов на местах в 2024 году будет на 75 млрд грн больше, чем был в 2021 до полномасштабного вторжения», — добавил премьер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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