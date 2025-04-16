Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о результатах переговоров — Finance.ua
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Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о результатах переговоров

Казна и Политика
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых.
Об этом он заявил на пресс-конференции.
По словам президента, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе между украинской и американской стороной прошли успешно.
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«Переговоры прошли, и они были положительными. Это была встреча технической команды. Встречи на этом уровне в разном формате будут проходить всю эту неделю. Пока обе стороны закончили встречи положительно. Я считаю, что это хороший результат», — сказал Зеленский.
Он добавил, что после всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут свои наработки.
Напомним, представители Украины и США провели 11 апреля «напряженные» переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.
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Как писал Reuters, переговоры отличались «антагонистическим» тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и «максималистического» предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.
Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов — как государственными, так и частными компаниями — в общий инвестиционный фонд.
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Одно из самых противоречивых условий соглашения — требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, по которому российский «Газпром» транспортирует газ через Украину в страны ЕС.
Как сообщил Bloomberg, США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возвращении помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами.
По материалам:
Діло
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