Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о результатах переговоров — Finance.ua

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о результатах переговоров Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе будут продолжаться переговоры между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых.

Об этом он заявил на пресс-конференции.

По словам президента, переговоры в Вашингтоне на прошлой неделе между украинской и американской стороной прошли успешно.

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«Переговоры прошли, и они были положительными. Это была встреча технической команды. Встречи на этом уровне в разном формате будут проходить всю эту неделю. Пока обе стороны закончили встречи положительно. Я считаю, что это хороший результат», — сказал Зеленский.

Он добавил, что после всех этих консультаций, когда команды будут готовы, они покажут свои наработки.

Напомним, представители Украины и США провели 11 апреля «напряженные» переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.

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Как писал Reuters, переговоры отличались «антагонистическим» тоном, а шансы на прорыв были минимальными из-за расширенного и «максималистического» предложения со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Последний проект соглашения предусматривает предоставление Соединенным Штатам привилегированного доступа к украинским месторождениям полезных ископаемых. Кроме того, Украина должна передавать все доходы от эксплуатации своих природных ресурсов — как государственными, так и частными компаниями — в общий инвестиционный фонд.

Одно из самых противоречивых условий соглашения — требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, по которому российский «Газпром» транспортирует газ через Украину в страны ЕС.

Как сообщил Bloomberg, США, по-видимому, смягчили свои требования к Украине. Речь идет о возвращении помощи в ходе переговоров по экономическому соглашению между странами.

Діло По материалам:

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