Сочетание экономических и политических новостей будет создавать валютные качели — прогноз эксперта Сегодня 13:00

Сочетание экономических и политических новостей будет создавать валютные качели — прогноз эксперта

На этой неделе на курс гривны к доллару и евро на нашем валютном рынке будет влиять целый ряд внутренних и внешних факторов. Однако главную роль снова играет геополитика. Об этом сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин

Однако развитие большинства других событий невозможно предсказать, не говоря уже о том, чтобы на них повлиять. Начнем с перспектив введения США 25% пошлин на европейские товары, которыми уже давно новая администрация президента Дональда Трампа пугает ЕС. Это оказывает существенное влияние на настроения инвесторов и перспективы пары евро/доллар.

Из-за диспропорций спроса и предложения доллара на торгах, по прогнозу, НБУ придется потратить из золотовалютных резервов для поддержки курса гривны с 3 марта по 7 марта от $890 млн до $1,2 млрд. Сумма явно велика, но это будет необходимо, чтобы психологически поддержать гривну на негативных геополитических новостях.

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Население продолжит активно покупать валюту во всех сегментах валютного рынка. Особенно в первые дни марта, когда лимиты на покупку валюты на карты в пределах эквивалента 50 тыс. грн и на депозиты от 3 месяцев в пределах эквивалента 200 тыс. грн. грн, еще состоятельными гражданами не закрыты их покупками. Здесь же динамика будет зависеть от дат получения средств за вторую половину февраля военными и высокооплачиваемым персоналом компаний и госструктур.

В результате сочетание экономических и политических новостей создает валютные качели.

Поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке, но с более активной реакцией на происходящее на мировых политических площадках и на валютных рынках. То есть обменники продолжат реагировать на скачки курса доллара и евро на внешних площадках и корректировать свои ценники в течение дня, но учитывая реальный спрос и предложение в своем регионе.

Среди сезонных факторов, которые сработают на этой неделе, стоит отметить приближение 8 марта. Как бы то ни было, мужское население пытается побаловать своих представительниц прекрасного пола. Соответственно, растет спрос на импортные товары, даже в условиях войны.

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Но следует учесть, что если негативный сценарий встречи в Белом доме спровоцирует повышенный спрос на валюту со стороны граждан, владельцы обменников могут попытаться сыграть «на повышение». И тут опять же Нацбанку придется проявить жесткость, если он реально захочет психологически успокоить рынок.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 41,10 до 42,10 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 42,05 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,60 до 44,40 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет находиться в пределах от 42,70 до 44,30 грн.

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Как и все последние недели, широкий разброс котировок покупок и продаж на наличном рынке по евровалюте из-за роста волатильности евро по отношению к доллару на мировых площадках станет одной из главных особенностей украинского рынка валютообменных операций. Кроме того, фактор геополитических новостей останется одним из главных «провокаторов» валютного рынка в эти дни.

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