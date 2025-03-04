Почему подешевел доллар и когда НБУ придется возобновить девальвацию гривны — прогноз аналитиков Сегодня 14:01 — Валюта

Почему подешевел доллар и когда НБУ придется возобновить девальвацию гривны — прогноз аналитиков

Падение курса доллара в последнее время было ситуативным. Национальному банку Украины придется возобновить девальвацию гривны уже в ближайшее время.

Об этом свидетельствует недельный обзор инвесткомпании ICU.

«Дефицит валюты на рынке оставался значительным, что не помешало НБУ усилить официальный курс гривны до нового рекорда этого года. Общий дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней уменьшился на 43% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели) до $497 млн ​​преимущественно благодаря уменьшению до $359 млн чистой покупки.

Отмечается, что на прошлой неделе выросла продажа валюты клиентами банков (юрлицами) на 10% одновременно с уменьшением покупки на 17%. В то же время в розничном сегменте чистая покупка уменьшилась на 12% до $138 млн.

multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке

«Благодаря меньшему дефициту валюты НБУ снизил объем интервенций на 38%, однако он оставался значительным на уровне $742 млн», — пояснили аналитики.

В пятницу НБУ усилил официальный курс гривны до 41,43 грн/$ - максимума с ноября прошлого года. Укрепление официального курса гривны составило 0,4% за неделю и 1,4% с начала года. Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели уменьшилась до 41,3−41,8 грн/$, или на 0,3% за неделю и более чем на 1% с начала года.

График: ICU

«Очередная необходимость уплаты налогов увеличила предложение валюты от экспортеров в конце месяца. Большие продажи валюты с одновременным уменьшением покупки валюты позволили НБУ сохранить курс гривны на трехмесячных максимумах, уменьшив интервенции. Однако мы ожидаем, что в ближайшие недели НБУ может вернуться к постепенному ослаблению курса гривны до ориентировочно 46 грн/$ до конца текущего года, чтобы сохранять объем интервенций на уровне, близком к средненедельному», — прогнозируют в ICU.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.