В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 18% — Finance.ua
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В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 18%

Валюта
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В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 18%
В феврале чистая продажа валюты НБУ на межбанке сократилась на 18%
В феврале 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком составила 3,058 млрд долларов, что на 18,5% меньше объема чистой продажи в январе (3,750 млрд долларов).
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
График: НБУ
График: НБУ
Так, в феврале НБУ не покупал валюту на межбанке, а продал 3,058 млрд долларов.
Для сравнения, в январе 2025 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 3,75 млрд долларов, что на 30% меньше объема чистой продажи в декабре (5,3 млрд долларов).

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В декабре 2024 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 5,3 млрд долларов, что почти в 2 раза больше объема чистой продажи в ноябре (2,7 млрд долларов), и было рекордным за весь прошлый год.
В целом за 2024 год Нацбанком продано валюты на более 35,1 млрд долларов.
Напомним, по данным аналитики ICU, Национальный банк Украины пока не настроен повышать курс доллара даже в ситуации, когда структурный дефицит валюты на рынке существенно вырос. Аналитики считают, что резкий рост спроса на валюту на межбанковском рынке от клиентов банков (юрлиц) предположительно был обусловлен покупкой значительных объемов валюты государственными учреждениями. Это могли быть оплаты по оборонным контрактам или закупке газа.
По материалам:
Українські Новини
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