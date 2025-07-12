«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте — Finance.ua

«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте
Грантовая программа «Собственное дело» способствовала созданию и развитию уже более 27 тысяч бизнесов в Украине. Размер грантовой помощи может достигать 500 тысяч гривен.
В Государственной службе занятости ответили на самые популярные вопросы украинцев.
Как осуществляется использование средств микрогранта
Сначала человек, получивший такой грант, должен подать в уполномоченный банк документы. В них входят счет, квитанция, накладная.
Затем совершается оплата расходов, которая обязательно производится уполномоченным банком на определенные в бизнес-плане цели, по которым и предоставлен грант.
Что будет, если получатель микрогранта будет призван на военную службу
Есть два варианта развития событий. Можно приостановить действие программы, для этого нужно предоставить подтверждающие документы в службу занятости, а после демобилизации продолжить реализацию бизнеса.
При продолжении ведения бизнеса — предоставить доверенность уполномоченному получателем лицу.
С какого момента начинается срок на использование средств, создание рабочих мест
Этот срок начинается с момента зачисления денежных средств на специальный счет получателя.
Можно ли подать заявку повторно после отказа
Если заявитель получил отказ из-за того, что не подтвердил деловую репутацию из-за каких-либо неточных данных, нужно просто дополнительно предоставить подтверждение отсутствия судебных дел.
Это должна быть справка или выписка, сформированная средствами портала «Дія» о несудимости и отсутствии уголовных производств.
После этого человек вправе повторно подать заявление на получение микрогранта и бизнес-план по форме, утвержденной Минэкономики.
Однако информация о просроченных кредитах проверяется на уровне уполномоченного банка.
Также можно снова подать заявку на грант, если есть отказ после прохождения собеседования.
В заявке на получение гранта раздел «План поступлений и расходов на 36 месяцев» заполняется с учетом поступлений по уже действующему бизнесу или только по плановому
План поступлений предусматривает такую возможность, можно указать в отдельной строке поступления от уже действующего бизнеса.
Какие налоги учитываются в погашении микрогранта
К таким налогам и сборам относятся:
- налог на прибыль предприятий;
- экологический налог;
- рентная плата;
- единый налог;
- налог на доходы физических лиц, уплаченный с дохода, полученного от ведения хозяйственной деятельности такого физического лица;
- налог на доходы физических лиц, уплаченный за трудоустроенных согласно Порядку работников.
Можно ли изменить город реализации бизнеса после того, как уже получен грант и подписан договор с уполномоченным банком
Да, можно. Для этого необходимо предоставить справку 20-ОПП об изменении места проведения деятельности и открыть специальный счет в уполномоченном банке для получения гранта.
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