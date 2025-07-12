«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте — Finance.ua
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«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте

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«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте
«Собственное дело»: в Госслужбе занятости ответили на самые популярные вопросы о микрогранте
Грантовая программа «Собственное дело» способствовала созданию и развитию уже более 27 тысяч бизнесов в Украине. Размер грантовой помощи может достигать 500 тысяч гривен.
В Государственной службе занятости ответили на самые популярные вопросы украинцев.

Как осуществляется использование средств микрогранта

Сначала человек, получивший такой грант, должен подать в уполномоченный банк документы. В них входят счет, квитанция, накладная.
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Затем совершается оплата расходов, которая обязательно производится уполномоченным банком на определенные в бизнес-плане цели, по которым и предоставлен грант.

Что будет, если получатель микрогранта будет призван на военную службу

Есть два варианта развития событий. Можно приостановить действие программы, для этого нужно предоставить подтверждающие документы в службу занятости, а после демобилизации продолжить реализацию бизнеса.
При продолжении ведения бизнеса — предоставить доверенность уполномоченному получателем лицу.

С какого момента начинается срок на использование средств, создание рабочих мест

Этот срок начинается с момента зачисления денежных средств на специальный счет получателя.
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Можно ли подать заявку повторно после отказа

Если заявитель получил отказ из-за того, что не подтвердил деловую репутацию из-за каких-либо неточных данных, нужно просто дополнительно предоставить подтверждение отсутствия судебных дел.
Это должна быть справка или выписка, сформированная средствами портала «Дія» о несудимости и отсутствии уголовных производств.
После этого человек вправе повторно подать заявление на получение микрогранта и бизнес-план по форме, утвержденной Минэкономики.
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Однако информация о просроченных кредитах проверяется на уровне уполномоченного банка.
Также можно снова подать заявку на грант, если есть отказ после прохождения собеседования.

В заявке на получение гранта раздел «План поступлений и расходов на 36 месяцев» заполняется с учетом поступлений по уже действующему бизнесу или только по плановому

План поступлений предусматривает такую ​​возможность, можно указать в отдельной строке поступления от уже действующего бизнеса.
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Какие налоги учитываются в погашении микрогранта

К таким налогам и сборам относятся:
  • налог на прибыль предприятий;
  • экологический налог;
  • рентная плата;
  • единый налог;
  • налог на доходы физических лиц, уплаченный с дохода, полученного от ведения хозяйственной деятельности такого физического лица;
  • налог на доходы физических лиц, уплаченный за трудоустроенных согласно Порядку работников.

Можно ли изменить город реализации бизнеса после того, как уже получен грант и подписан договор с уполномоченным банком

Да, можно. Для этого необходимо предоставить справку 20-ОПП об изменении места проведения деятельности и открыть специальный счет в уполномоченном банке для получения гранта.
По материалам:
Finance.ua
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