Со следующего года для жителей столицы Сербии общественный транспорт будет бесплатным — Finance.ua

Со следующего года для жителей столицы Сербии общественный транспорт будет бесплатным
С первого января 2025 года общественный транспорт в городе Белград станет бесплатным для всех жителей.
Об этом сообщил мэр города Александр Шапич.
Мэр сообщил, что эта инициатива является частью реформы транспорта, которым «никто не занимался с 90-х годов»
Планы обновления подвижного состава
Кроме бесплатного проезда, планируют обновить весь подвижной состав.
Стоит отметить, что в Белграде с населением 1,7 миллиона человек нет метрополитена и наблюдается высокий уровень автомобилизации.
И, по словам мэра, в последнее десятилетие количество автомобилей увеличилось на 250 тысяч единиц.
Хотя власти обещали создать систему метро до 2030 года, проект столкнулся с многочисленными задержками, остановившими его реализацию.
Еще в 2000-х годах планировали, что к 2012 году в Белграде появится первая линия метро, а к 2021 году система линий легкого метро с поездами на шинном ходу, но этот проект отменили.
В 2018 году появился новый проект, предполагавший строительство 43 станций, интегрированных с городским железнодорожным транспортом BG Voz.
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В ноябре 2021 года начались подготовительные работы по строительству первого депо. А в декабре 2024 года власти Белграда и китайская компания PowerChina подписали соглашение на 720 миллионов евро для реализации первой фазы Линии один Белградского метро.
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